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جانشین مرزبانی استان آذربایجانغربی از ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۹۹۵ رأس احشام قاچاق به خارج از کشور و کشف این احشام به ارزش ۳۵۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال طی یک هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ «حسن زینالنژاد» در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگهای مرزی استان طی یک هفته گذشته با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.
وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت و کمینهای هدفمند در مناطق صعبالعبور مرزی، در عملیاتهای غافلگیرانه موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۹۹۵ رأس احشام قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف و مهار کنند.
جانشین مرزبانی استان آذربایجانغربی ادامه داد: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.
سرهنگ زینالنژاد در پایان خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام کشفشده ۳۵۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال برآورد شده است و مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه خروج غیرقانونی احشام و قاچاق دام از مرزهای کشور را نخواهند داد.