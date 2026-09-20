مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه که تحت پوشش آموزش زبان فعالیت می‌کرد، با دستور دادستان تهران تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به رغم اخطارهای متعددی از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع نموده و در عمل به قوانین کشور بی احترامی کرد.

براین اساس و با دستور قضایی دادستانی تهران مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران (موصوف به CLF ) که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت می‌کرد، مهرو موم گردید.

این مرکز از عنوان زبان‌آموزی برای اجرای طرح های ضد فرهنگ ایرانی – اسلامی و بر خلاف امنیت ملی سوءاستفاده نموده و اقدام به شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور می‌نموده است.

بار دیگر تاکید می‌شود احترام و اجرای قوانین و مقررات کشورهای میزبان از سوی سفارت‌های خارجی در عرف بین‌الملل لازم‌الاجرا است.