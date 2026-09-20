به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اختتامیه پنجمین دوره مسابقات مهارت‌های زندانیان و سومین دوره مسابقات مهارتی خانواده زندانیان با حضور ۳۳۸ شرکت‌کننده در ۱۲ رشته مهارتی در زندان مرکزی یزد برگزار شد و ۴۴ نفر به مرحله کشوری راه یافتند. مدیرکل زندان‌های استان یزد در این مراسم با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان گفت: در حال حاضر ۸۰ دوره مهارت‌آموزی با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی و اداره‌کل میراث فرهنگی در زندان‌های استان یزد برگزار شده است.

مقبلی افزود: در ۶ ماه گذشته، زندانیان با قرارداد‌های منعقدشده با کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، ۴۸ میلیارد تومان دستمزد دریافت کرده‌اند که این مبالغ به حساب خانواده‌های زندانیان واریز شده است.وی با اشاره به فعالیت‌های صنایع‌دستی زندانیان اظهار داشت: حدود ۵ هزار اثر فاخر صنایع‌دستی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط زندانیان تولید شده که عواید حاصل از فروش این آثار نیز به‌طور کامل به حساب خانواده‌های آنان واریز شده است.در پنجمین دوره مسابقات مهارت‌های زندانیان و سومین دوره مسابقات مهارتی خانواده زندانیان، ۳۳۸ نفر در ۱۲ رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

صنایع چوب، پیرایشگری زنانه و مردانه، میناکاری روی سفال، خیاطی زنانه و مردانه، صنایع چرم، تراش سنگ‌های قیمتی، فیروزه‌کوبی، مکانیک خودرو، برق ساختمان، قنادی و آشپزی از جمله رشته‌های این دوره از مسابقات بود.در پایان این رقابت‌ها، ۴۴ نفر از برگزیدگان به مرحله کشوری مسابقات راه یافتند.