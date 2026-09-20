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مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت پدیده جوی «النینو» و کنترل سیلاب در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید پورحسینی افزود: با توجه به پیشبینیهای اقلیمی، دستورالعملهای لازم برای اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای تابعه ابلاغ شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههای خدماترسان از جمله شرکت آب و فاضلاب انجام شده است.
او در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده افزود: مطالعات وضعیت رودخانههای استان در اولویت برنامهها قرار دارد که تاکنون مطالعات ۱۲ مورد از رودخانههای استان با تأمین اعتبار انجام شده و بررسی ۱۳ مورد دیگر نیز در دست پیگیری است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با اشاره به شناسایی نقاط حادثهخیز و سیلخیز استان تصریح کرد: با بررسی سوابق سیلگیری مناطق، نقاط پرخطر شناسایی شدهاند و اجرای طرح های مقابله با سیلاب و طرحهای آبخیزداری با تأمین اعتبار لازم در دستور کار قرار دارد.
حمید پورحسینی ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق این تمهیدات و برنامههای پیشگیرانه، بارشهای فصل پیشرو به نحو مطلوبی مدیریت شود تا ضمن کاهش آسیبها، خسارات احتمالی به حداقل برسد.