به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید پورحسینی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های اقلیمی، دستورالعمل‌های لازم برای اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های تابعه ابلاغ شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب انجام شده است.

او در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده افزود: مطالعات وضعیت رودخانه‌های استان در اولویت برنامه‌ها قرار دارد که تاکنون مطالعات ۱۲ مورد از رودخانه‌های استان با تأمین اعتبار انجام شده و بررسی ۱۳ مورد دیگر نیز در دست پیگیری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز و سیل‌خیز استان تصریح کرد: با بررسی سوابق سیل‌گیری مناطق، نقاط پرخطر شناسایی شده‌اند و اجرای طرح های مقابله با سیلاب و طرح‌های آبخیزداری با تأمین اعتبار لازم در دستور کار قرار دارد.

حمید پورحسینی ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق این تمهیدات و برنامه‌های پیشگیرانه، بارش‌های فصل پیش‌رو به نحو مطلوبی مدیریت شود تا ضمن کاهش آسیب‌ها، خسارات احتمالی به حداقل برسد.