هلال احمر قرچک قهرمان مسابقات استانی رفاقت مهر شد
تیم پسران هلال احمر قرچک در سی و دومین دوره مسابقات مرحله استانی رفاقت مهر هلال احمر استان تهران مقام نخست را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان قرچک گفت: سیودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» هلالاحمر استان تهران با حضور تیمهای شهرستانهای مختلف در مجتمع امدادی و آموزشی هلالاحمر شهریار برگزار شد.
روحالله شاهکرمی افزود: این مسابقات در بخشهای امدادی، زبان انگلیسی و ورزشی با هدف ارتقای مهارتهای امدادی، ترویج فرهنگ بشردوستی، تقویت روحیه کار گروهی و افزایش آمادگی در مواجهه با حوادث و بحرانها برگزار شد.
وی گفت: در بخش پسران، تیم قرچک مقام نخست را کسب کرد و تیمهای ری و اسلامشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.
مسابقات کشوری «رفاقت مهر» مهرماه امسال به میزبانی استان کرمان برگزار میشود.