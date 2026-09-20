به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قرچک گفت: سی‌ودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» هلال‌احمر استان تهران با حضور تیم‌های شهرستان‌های مختلف در مجتمع امدادی و آموزشی هلال‌احمر شهریار برگزار شد.

روح‌الله شاه‌کرمی افزود: این مسابقات در بخش‌های امدادی، زبان انگلیسی و ورزشی با هدف ارتقای مهارت‌های امدادی، ترویج فرهنگ بشردوستی، تقویت روحیه کار گروهی و افزایش آمادگی در مواجهه با حوادث و بحران‌ها برگزار شد.

وی گفت: در بخش پسران، تیم قرچک مقام نخست را کسب کرد و تیم‌های ری و اسلامشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقات کشوری «رفاقت مهر» مهرماه امسال به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود.