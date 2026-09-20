فرماندار اشنویه از بهره‌برداری پایانه صادراتی میوه و تره‌بار این شهرستان تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: این پایانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهرداری و با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال تکمیل است.

فرماندار:پایانه صادراتی میوه و تره بار اشنویه مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد

فرماندار:پایانه صادراتی میوه و تره بار اشنویه مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مام عزیزی با اشاره به ظرفیت بالای باغات این شهرستان، اظهار کرد: ۱۱ هزار هکتار از باغات اشنویه به تولید سیب اختصاص دارد و سیب این شهرستان همانند گیلاس از کیفیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: ۲۰ تا ۲۵ درصد از سیب تولیدی آذربایجان‌غربی در اشنویه تولید می‌شود و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۰۰ هزار تن سیب در این شهرستان برداشت شود.

فرماندار اشنویه با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد اقتصاد شهرستان از باغات شهرستان و میوه سیب منتفع می‌شود، بر ضرورت توجه به مسائل و دغدغه‌های باغداران تأکید کرد.

وی در ادامه بااشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره سیب در شهرستان افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، جشنواره سیب اشنویه نیز همزمان با افتتاح پایانه صادراتی میوه و تره‌بار برگزار خواهد شد.

مام عزیزی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی حوزه سیب برای بررسی مشکلات باغداران خبر داد و گفت: در این نشست‌ها دغدغه‌های این بخش بررسی و برای رفع مشکلات، راهکارها و تصمیمات عملیاتی اتخاذ خواهد شد.