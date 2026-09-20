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مشاور مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، موقعیت مکانی و امکانات بیمارستان شمال آمل را برای توسعه توریسم درمانی بینالمللی ایدهآل ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جورج تسورنیس نماینده یونانی مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در بازدید از زیرساختها و امکانات بیمارستان شمال آمل و نشست کارگاه اعتباربخشی این بیمارستان گفت: بیمارستان شمال از ساختاری حرفهای و استاندارد در حوزههای مختلف درمانی برخوردار است.
وی افزود: نزدیکی بیمارستان به پایتخت ایران، شرایط آبوهوایی و جاذبههای گردشگری شمال کشور، موقعیت مناسبی برای حضور گردشگران سلامت در مقایسه با دیگر استانها فراهم کرده است.
مشاور بخش اعتباربخشی مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: زیرساختهای استاندارد و مناسب برای توسعه توریسم درمانی در بیمارستان شمال فراهم شده و این ظرفیتها جایگاه بیمارستان را در مقایسه با مراکز درمانی دیگر منطقه متمایز میکند.
عضویت بیمارستان شمال در مرکز توسعه خدمات گردشگری کشورهای اسلامی
رئیس بیمارستان فوقتخصصی شمال آمل نیز گفت: این بیمارستان در سال ۱۳۹۲ با هدف ارتقای سطح تندرستی و خدمات درمانی شهرستان آمل، با ۱۵۰ تخت بستری و زیرساختهای استاندارد فعالیت خود را آغاز کرد.
دکتر ماریا کربلاییزاده افزود: بیمارستان شمال در طول یک دهه فعالیت، با توسعه بخشهای تخصصی و پاراکلینیکی، جذب تیمهای پزشکی مجرب و بهرهگیری از فناوریهای نوین، به یکی از مراکز شاخص درمانی منطقه تبدیل شده است.
وی با اشاره به عضویت بیمارستان در مرکز توسعه خدمات گردشگری کشورهای اسلامی از حدود دو سال گذشته گفت: بیمارستان شمال در نمایشگاه بینالمللی سال ۲۰۲۶ در تهران نیز شرکت کرده است.
رئیس بیمارستان شمال آمل ادامه داد: بینالمللیشدن بیمارستان در برنامه راهبردی مجموعه هدفگذاری شده و برگزاری سمینار آموزشی با حضور جورج تسورنیس، در راستای آموزش و استقرار استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان انجام شده است.
راهاندازی بخش بینالملل بیمارستان شمال
کربلاییزاده با اشاره به برخورداری بیمارستان شمال از رتبه اعتباربخشی ملی گفت: بسیاری از خدمات تخصصی، فوقتخصصی و جراحیهای خاص با حضور تیمهای متخصص و فوقتخصصی در این بیمارستان ارائه میشود.
وی افزود: در راستای تحقق چشمانداز بینالمللیشدن بیمارستان، بخش بینالملل با ۲۰ تخت درمانی در سال گذشته راهاندازی شده و امکان پذیرش بیماران بینالملل در بخشهای مغز و اعصاب، جنرال، داخلی و قلب و عروق وجود دارد.
رئیس بیمارستان شمال آمل گفت: برخورداری از زیرساختهای درمانی استاندارد، امکانات پیشرفته و موقعیت مکانی و آبوهوایی مناسب، ظرفیت لازم برای پذیرش بیماران کشورهای مختلف منطقه را فراهم کرده است.
کربلاییزاده تأکید کرد: ایجاد امکانات پیشرفته و تخصصی در بیمارستان شمال، در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت، بهبود یکپارچگی مدیریت خدمات و استقرار استانداردهای مطلوب انجام میشود.