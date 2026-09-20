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رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی بر ضرورت ارتقای ایمنی اماکن آبی، توسعه آموزش و برنامهریزی برای حضور در رقابتهای بینالمللی تأکید کرد وگفت: موضوع اصلی فعالیت فدراسیون، حفاظت و صیانت از جان هموطنان در اماکن آبی است و باید با حضور ناجیان غریق، این اماکن را ایمن کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی حیدری در مجمع عمومی و سالیانه هیات نجات غریق و غواصی آذربایجان غربی افزود: بازرسیهای دورهای و دریافت تأییدیه فنی از سوی ناجیان غریق باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی تصریح کرد: استخر بدون حضور ناجی غریق مجوز فعالیت ندارد و بر اساس اطلاعات ثبتشده، ۳۴ استخر از آذربایجانغربی در سامانه وزارت ورزش و جوانان ثبت شدهاند که انتظار داریم تأییدیه فنی آنها نیز ثبت و تکمیل شود.
حیدری با اشاره به فعالیتهای هیات نجات غریق و غواصی آذربایجانغربی ظهار کرد: هیات آذربایجان غربی از هیاتهای موفق و پیشرو در سطح کشور است و انتظار داریم این روند با قدرت ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: این هیات در جشنواره «ندای امید» نیز عملکرد پیشرو و موفقی داشت و بر همین اساس، مسئولیت کمیته همگانی و روستایی عشایری فدراسیون به رئیس هیات استان واگذار شده است.
حیدری، مراکز استعدادیابی و حضور بخش خصوصی در کنار هیات را از دیگر اقدامات مثبت آذربایجانغربی عنوان کرد و گفت: هیات استان علاوه بر فعالیت در حوزه همگانی، در بخش مسابقات و ورزش قهرمانی نیز عملکرد موفقی داشته است.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با اشاره به شعار این فدراسیون با عنوان «هر خانواده ایرانی یک ناجی غریق» خاطرنشان کرد: تلاش داریم ضمن شناسایی و پرورش افراد مستعد، از توانمندیهای آنان نیز در مسیر توسعه نجات غریق و ارتقای ایمنی اماکن آبی استفاده کنیم.
حیدری افزود: امسال برنامه اعزام ورزشکاران به مسابقات جهانی و بینالمللی را در دستور کار داریم و امیدواریم بتوانیم در رقابتهای جهانی به مدال طلا دست پیدا کنیم.
وی همچنین گفت: برای بازیهای المپیک ۲۰۳۲، رشته نجات غریق نیز به برنامه اضافه شده است و فدراسیون برای دستیابی به سهمیه المپیک در این رشته برنامهریزی کرده است.
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی بر ضرورت بهروزرسانی آموزشها تأکید کرد و گفت: آموزش بر اساس سرفصلهای جدید باید در برنامه هیاتها قرار گیرد و این موضوع با جدیت دنبال شود.
حیدری تأکید کرد: نجات جان انسانها وظیفه اصلی ماست و باید فارغ از ادعاها، حواشی و حرفها، با جدیت و مسئولیتپذیری برای تحقق این هدف تلاش کنیم.