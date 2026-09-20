به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محور‌های موضوعی این جشنواره عبارت است از: نقش تعیین‌کننده مفاهیم بنیادین فرهنگ ایثار و شهادت از زبان رهبر شهید انقلاب در تحکیم وحدت و انسجام ملی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی»، «امت مبعوث و رهبری حکیمانه در مقاومت و پایداری امت ایران اسلامی»، «بیانات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و نمود عینی آن در صحنه‌های دفاع از کیان ایران اسلامی»، «روایت سبک زندگی اسلامی شهدا و خانواده‌های معظم ایثارگران (زیست شهیدانه)»، «روایت شهدای جنگ رمضان»، «ایثار، مهربانی، همدلی، عطوفت، فداکاری و انفاق»، «نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد وفاق ملی»، «نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد امید به زندگی و بسط آزادگی»، «نقش فرهنگ ایثار و شهادت در افزایش امنیت و آرامش اجتماعی»، «نقش ایثارگرانه بانوان در خانواده و مناسبات اجتماعی»، «تلاش سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی در ترسیم جلوه‌های ایثار در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «مظلومیت شهدای کودک و نوجوان در جنگ رمضان (شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد)» و شهدای امنیت، شهدای پدافند و شهدای ناو دنا است.

آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ است و زمان برگزاری جشنواره آبان امسال خواهد بود.

سومین جشنواره ملی فیلم ایثار به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره‌کل امور هنری و گروه تلویزیونی و سینمایی شاهد برگزار می‌شود.