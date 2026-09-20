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با حضور استاندار اصفهان، کلنگ بزرگترین مجتمع خدمات رفاهی ایران در مسیر کاشان–اصفهان به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مجتمع خدمات رفاهی با هدف ارتقای زیرساختهای خدماتی و رفاهی مسیر کاشان–اصفهان و پاسخگویی به نیاز مسافران، رانندگان و زائران و گردشگران عبوری از این محور با مشارکت بخش خصوصی در مدت سه سال احداث میشود.
مسیر کاشان–اصفهان از محورهای مهم ارتباطی استان به شمار میرود که به دلیل تردد گسترده خودروهای سواری، ناوگان حملونقل عمومی، کامیونها و مسافران بینشهری، نیازمند توسعه متوازن زیرساختهای رفاهی و خدماتی است.
این مجموعه در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع در کیلومتر هشت از ارتفاعات قمصر احداث میشود و با پیشبینی ایجاد نیروگاه خورشیدی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۲۵۰ نفر، گامی برای توسعه خدمات رفاهی و اقتصادی این محور پرتردد خواهد بود
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان گفت: تاکنون ۶۶ مجتمع خدماتی رفاهی در استان به بهرهبرداری رسیده، ۳۴ مجتمع در حال ساخت است و ۷۷ موافقت اصولی نیز برای احداث مجتمعهای جدید صادر شده است.
فرزاد دادخواه در ادامه، با اشاره به توسعه زیرساختهای خدماتی در محورهای مواصلاتی استان افزود: همچنین با هدف توسعه و تکمیل شبکه مجتمعهای خدماتی رفاهی و ارتقای سطح خدمات ارائهشده به کاربران جادهای، تاکنون ۷۷ فقره موافقت اصولی برای احداث این مجتمعها صادر شده است.
این طرح همچنین از نظر توسعه گردشگری و تقویت ظرفیتهای اقتصادی منطقه حائز اهمیت است؛ چرا که محور کاشان–اصفهان علاوه بر نقش ارتباطی، یکی از مسیرهای پرتردد گردشگران و مسافران ورودی و خروجی استان به شمار میرود و ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی استاندارد میتواند به ارتقای تجربه سفر و ماندگاری بیشتر مسافران در منطقه کمک کند.