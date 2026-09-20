با همت و مشارکت خیرین و خادمین موکب حضرت زینب کبری (س) یاسوج ، پویش همدلی برای حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار برگزار و ۲۰۰ بسته نوشت افزار به دانش‌آموزان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر موکب حضرت زینب کبری (س) یاسوج، با اعلام این خبرگفت: در راستای حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و کاهش دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند در آستانه مهرماه، این موکب اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های تحصیلی نمود.

زهرا میهن‌خواه با اشاره به ارزش ریالی این اقدام خداپسندانه افزود: ارزش مجموع بسته‌های توزیع‌شده بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که تمامی این هزینه‌ها از محل نذورات و کمک‌های نقدی مردم نوع‌دوست یاسوج، مشارکت بنیاد برکت، حمایت جمعی از پزشکان متعهد یاسوج و همراهی صنف لوازم‌التحریر این شهر تأمین گردیده است.