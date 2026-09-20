معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با حضور در مرکز پایش و مدیریت مصرف انرژی شرکت برق منطقه‌ای فارس، از نزدیک در جریان فرایند پایش برخط شبکه، نحوه رصد مصرف مشترکان بزرگ و اجرای برنامه‌های مدیریت بار در استان‌های فارس و بوشهر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان این بازدید، ظرفیت‌های فنی و عملیاتی مرکز پایش و مدیریت مصرف انرژی، سامانه‌های تخصصی مورد استفاده و نحوه تهیه و ارائه گزارش‌های مدیریتی و عملیاتی تشریح شد.

مصطفی رجبی مشهدی پس از بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز، پایش دقیق و برخط اطلاعات را یکی از الزامات اساسی مدیریت شبکه برق دانست و اظهار کرد: «در شرایطی که صنعت برق با رشد مصرف و ضرورت حفظ پایداری شبکه روبه‌روست، دسترسی سریع به داده‌های دقیق و قابل اتکا، زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای اثربخش برنامه‌های مدیریت مصرف را فراهم می‌کند.»

وی با اشاره به کیفیت مناسب زیرساخت‌ها و فرایند‌های اجرایی مرکز پایش برق منطقه‌ای فارس افزود: «سامان‌دهی مطلوب فعالیت‌ها، بهره‌گیری از سامانه‌های تخصصی و حضور کارشناسان مجرب، ظرفیت مناسبی برای رصد مستمر شبکه و کنترل اجرای برنامه‌های مدیریت بار ایجاد کرده است. کیفیت راه‌اندازی و عملکرد این مرکز نشان‌دهنده نگاه دقیق و برنامه‌محور مجموعه برق منطقه‌ای فارس به موضوع مدیریت مصرف و پایداری شبکه است.»

در ادامه این بازدید، سیاوش چترسیماب، معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای فارس، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی و توسعه این مرکز ارائه کرد و گفت: «مرکز پایش و مدیریت مصرف با هدف افزایش هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری سریع و مؤثر راه‌اندازی شده است.»

وی افزود: «در این مرکز، با بهره‌گیری از سامانه‌های تخصصی صنعت برق از جمله رادار، اسکادا، نور، افق و سپاک، وضعیت شبکه و میزان مصرف به‌صورت برخط پایش می‌شود. پایش لحظه‌ای مصارف شرکت‌های توزیع، کنترل بار شهرک‌های صنعتی، بررسی میزان انطباق مصرف صنایع با سهمیه‌ها و برنامه‌های ابلاغی و رصد فیدر‌های مشمول برنامه‌های مدیریت بار، از جمله مأموریت‌های اصلی این مرکز است.»

همچنین عبدالرضا حیدری، مدیر دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌ای فارس، ضمن تشریح معماری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مرکز، گزارشی از سازوکار دریافت، ثبت، تجمیع و تحلیل اطلاعات مصرف مشترکان بزرگ ارائه کرد.

وی اظهار کرد: «اطلاعات مصرف مشترکان بزرگ و شاخص‌های مؤثر شبکه به‌صورت لحظه‌ای دریافت و در سامانه‌های تخصصی پردازش می‌شود. کارشناسان مرکز با تحلیل این داده‌ها، میزان پایبندی مشترکان به برنامه‌های مدیریت مصرف، وضعیت بار شرکت‌های توزیع، شهرک‌های صنعتی و فیدر‌های هدف را بررسی و گزارش‌های عملیاتی و مدیریتی مورد نیاز را تهیه می‌کنند.»

حیدری ادامه داد: «خروجی این مرکز تنها به نمایش اطلاعات محدود نمی‌شود؛ داده‌های جمع‌آوری‌شده پس از پردازش و تحلیل، برای پیش‌بینی بار، مدیریت تقاضا، ارزیابی عملکرد برنامه‌های مدیریت مصرف و تصمیم‌گیری در شرایط حساس شبکه به کار گرفته می‌شود. همچنین ارتباط مستمر با مراکز دیسپاچینگ، شرکت‌های توزیع و مرکز پایش توانیر، زمینه اجرای هماهنگ‌تر برنامه‌های ابلاغی را فراهم کرده است.»

در پایان این بازدید، رجبی مشهدی ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای فارس، بر استفاده حداکثری از ظرفیت این مرکز، توسعه تحلیل‌های پیش‌نگر و تداوم هماهنگی میان بخش‌های بهره‌برداری، دیسپاچینگ، برنامه‌ریزی و مدیریت مصرف تأکید کرد.