به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی از محل ذخیره سازی و جمع آوری سوخت قاچاق در دو محل مطلع شدند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

او افزود: مامورین پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل‌های اعلامی اعزام که در بازرسی صورت گرفته حدود ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق به همراه آلات و ادوات دپوی سوخت را در این اماکن کشف و جمع آوری کردند.

رئیس پلیس داراب همچنین بیان کرد: در اجرای طرح‌های مستمر برخورد با قاچاقچیان سوخت در سطح شهرستان، طی دو هفته گذشته بیش از ۴۷ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۱۵ دستگاه خودروی شوتی نیز توقیف شد که متخلفین پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.