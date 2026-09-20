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فرمانده انتظامی داراب از برخورد با قاچاقچیان سوخت و جمعآوری دو محل ذخیره سوخت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی از محل ذخیره سازی و جمع آوری سوخت قاچاق در دو محل مطلع شدند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
او افزود: مامورین پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محلهای اعلامی اعزام که در بازرسی صورت گرفته حدود ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق به همراه آلات و ادوات دپوی سوخت را در این اماکن کشف و جمع آوری کردند.
رئیس پلیس داراب همچنین بیان کرد: در اجرای طرحهای مستمر برخورد با قاچاقچیان سوخت در سطح شهرستان، طی دو هفته گذشته بیش از ۴۷ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۱۵ دستگاه خودروی شوتی نیز توقیف شد که متخلفین پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.