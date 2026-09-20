به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، از اواسط امروز لغایت اواخر وقت سه شنبه ۳۱ شهریور، احتمال وزش باد متوسط گاهی نسبتا شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و برخاستن گردوغبار محلی طی در ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در مناطق غربی، جنوبی، جنوبغربی و جنوبشرقی استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی توصیه می‌شود اقدامات لازم در جهت کاهش و پیشگیری از حوادث احتمالی توسط مسئولان مربوطه انجام شود.