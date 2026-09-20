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درز بخشهایی از کتاب خاطرات برادر همسر سابق شاه انگلیس در کاخ باکینگهام هنوز منتشر نشده، جنجال برانگیز شد و عناوین بسیاری از رسانههای انگلیس را به خود اختصاص داده است.شاه
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سه دهه پس از مرگ مشکوک دایانا همسر مطلقه چارلز شاه انگلیس ارل اسپنسر برادر کوچکتر دایانا، تصمیم گرفت ناگفتههایی از کودکی، جوانی، ازدواج دایانا با چارلزِ ولیعهد و زندگی خصوصی و پر تنش آنان را فاش کند که موج تازهای از جنجال را در انگلیس به راه انداخت.
لورا باندوک فعال رسانهای در حوزه دستگاه سلطنت در این باره گقت: جنگ میان شاه و خانواده همسر سابقش کاملا محرز شده و پس از ۳۰ سال ظرفیت زیادی برای تشدید شدن و تازه کردن زخمها وجود دارد، مطالبی که به تدریج در حال انتشار است برای خاندان سلطنتی و به ویژه شخص شاه دشوار است.
دایانا همسر مطلقه شاه کنونی انگلیس که آن زمان ولیعهد بود همراه با دودی الفائد ثروتمند مسلمان مصری که به نوشته برخی رسانهها قصد ازدواج با دایانا را داشت به طرز مشکوکی در یک صحنه تصادف در فرانسه هر دو کشته شدند، در کتاب برادر دایانا آمده که شاه پس از اطلاع از خبر مرگ دایانا گفته بود به زودی او فراموش میشود و در یک تماس تلفنی بسیار خوشحال و هیجان زده بود، موضوعی که رسانهها به شدت روی آن تمرکز کردهاند.
در کتاب چارلز اسپنسر برادر دایانا همچنین از برخی اختلافنظر شدید با شاه کنونی انگلیس از جمله درباره حضور پسران دایانا در مراسم تشییع جنازه مادرشان در حالی که ۱۲ و ۱۵ سال داشتند پرده برداشت.
پیتر هانت فعال رسانهای در این باره گفت: چارلز در آن زمان به خاطر کارهایش مورد شماتت و حمله مردم قرار داشت، به نظرم این دو پسر را به عنوان سپر انسانی برای حفاظت از خود به مراسم تشییع جنازه مادرشان برده بود.
ویلیام و هری، دو فرزند دایانا و شاه انگلیس هستند که در سالهای اخیر اختلافات خود و همسرانشان با یکدیگر و بقیه اعضای خاندان سلطنتی بارها جنجال برانگیز و موجب شد عناوین و امکانات سلطنتی از هری گرفته شود، هری میگوید در این شرایط به علت نگرانیهای امنیتی ناچار شده نتواند فرزندش را به مدرسه بفرستد.
دایانا که به گفته رسانههای انگلیس اختلافاتش با اعضای خاندان سلطنتی از جمله ملکه بارها جنجال برانگیز شد و بخشی از محبوبیت دایانا را ایستادگی در برابر ملکه و قوانین دستگاه سلطنت میدانند، مراسم تشییع جنازهاش به عنوان یکی از بزرگترین و البته پربینندترین مراسم زنده تلویزیونی در تاریخ انگلیس به ثبت رسید.
اکنون از اقدام نادر کاخ باکینگهام در صدور بیانیه درباره کتابی که هنوز منتشر نشده میشود نتیجه گرفت که با انتشار این کتاب قرار است مطالب چالش برانگیزی درباره وقایع درون کاخ باکینگهام فاش شود.
اظهارات:
۱ – لورا باندوک - فعال رسانهای
۲ – پیتر هانت – فعال رسانهای