مجری طرح‌های اشتغال بنیاد برکت در کردستان از حمایت این بنیاد از ۱۳ طرح نصب پنل خورشیدی در شهرستان سقز خبر داد و گفت: ۹ طرح از این تعداد در روستای کم‌برخوردار «تاوه‌قران» اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مجری طرح‌های اشتغال بنیاد برکت در کردستان گفت: در راستای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی و کمک به کاهش ناترازی برق در مناطق روستایی، بنیاد برکت از اجرای طرح‌های نصب پنل خورشیدی در شهرستان سقز حمایت کرده است.

وی افزود: برای اجرای ۹ طرح پنل خورشیدی در روستای تاوه‌قران، ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات به روستاییان پرداخت شده و اجرای این طرح‌ها با همکاری و مشارکت مردم روستا انجام گرفته است.

مجری طرح‌های اشتغال بنیاد برکت در استان کردستان با اشاره به استقبال مردم از این طرح‌ها گفت: رضایتمندی روستاییان از اجرای پنل‌های خورشیدی از مهم‌ترین نتایج این طرح بوده و مشارکت مردم نقش مؤثری در اجرای آن داشته است.

عرفانی همچنین از حمایت بنیاد برکت از ایجاد ۱۰۰ کسب‌وکار خانگی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها در مجموع ۱۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از محور‌های مورد توجه در طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت است، گفت: اجرای پنل‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین انرژی، می‌تواند ظرفیت جدیدی برای درآمد و اشتغال خانوار‌های روستایی ایجاد کند.

روستای تاوه‌قران در بخش مرکزی شهرستان سقز و حدفاصل ۱۰ کیلومتری این شهر قرار دارد و از جمله روستا‌های کمتر برخوردار این شهرستان به شمار می‌رود.