مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: یک هزار و ۳۰۰ تن قیر رایگان به ارزش ۹۵۰ میلیارد ریال برای تقویت و حمایت از زیرساخت‌های شهری سلماس به شهرداری این شهرستان اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، با اشاره به اینکه تصویب نهایی طرح تفصیلی شهر سلماس در کمیسیون ماده پنج انجام شده است، افزود: این اداره‌کل در کنار حمایت‌های مالی، در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال، در حال تکمیل دو تقاطع غیرهم‌سطح در محور‌های سلماس به خوی و سلماس به تسوج است.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: پروژه احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس نیز با پیشرفت بالای ۵۵ درصد در حال ساخت است.

آرامون با اشاره به حمایت‌های بخش مسکن اظهار کرد: پیشرفت اقدامات حمایتی در این بخش مطلوب بوده و در راستای نهضت ملی مسکن، قرارداد‌های واگذاری زمین برای ۲۴۳ خانوار صادر شده است.

وی با بیان اینکه زمینی برای ۵۴ واحد اسکان محرومین نیز به بنیاد مسکن واگذار شده اضافه کرد: فرآیند شناسایی و انتقال ۳۰۰ هکتار زمین از سوی اداره‌کل منابع طبیعی جهت احداث شهرک مسکونی جدید در مراحل اداری است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای سلماس در دستور کار بوده و گامی بلند در مسیر توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود.

۶ هزار و ۷۰۰ نفر متقاضی زمین در طرح جوانی جمعیت هستند

مدیرکل راه وشهرسازی استان آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون، حدود۶ هزار و ۷۰۰ مورد ثبت‌نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آذربایجان‌غربی انجام شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد، سه هزار و ۶۶۱ مورد منجر به تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط شده است.

آرامون اضافه کرد: برای حمایت از خانواده و تسهیل دسترسی خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر به مسکن، فرآیند تامین و تخصیص زمین رایگان به متقاضیان واجد شرایط در شهر‌های استان در حال اجرا است.