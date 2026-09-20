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بازار لوازم‌التحریر در آخرین ساعات پیش از بازگشایی مدارس

در آستانه بازگشایی مدارس، بازار لوازم‌التحریر در آخرین ساعات با حضور خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که برای خرید و تکمیل ملزومات مدرسه مراجعه کرده‌اند، رونق گرفته است.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ - ۱۵:۲۵
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برچسب ها: لوازم تحریر ، دانش آموز ، سال تحصیلی
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