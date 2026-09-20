در آستانه بازگشایی مدارس، بازار لوازم‌التحریر در آخرین ساعات با حضور خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که برای خرید و تکمیل ملزومات مدرسه مراجعه کرده‌اند، رونق گرفته است.

عکاس : ماجده شیردل