به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا خسرو پناه اظهار داشت: پس از پیگیری‌های مستمر انجام شده، با توجه به انجام بازنگری طرح‌های گسترش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول و ابلاغ آن از طریق وزارت بهداشت، در مجموع ۹۲ مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت و خانه بهداشت به شبکه خدمت رسانی بهداشت در شهر و روستا اضافه خواهد شد.

وی افزود: با بی نظیر خواندن این دستاورد بزرگ در حوزه بهداشت افزود: با عملیاتی شدن ابلاغ شبکه یاد شده، شاهد توسعه چشمگیر زیر ساخت‌های بهداشتی در حوزه تحت سرپرستی دانشگاه دزفول خواهیم بود که از نتایج مهم آن، گسترش عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در مناطق مختلف شهری و روستایی است.

دکتر خسروپناه گفت: برای تامین سلامت، باید زیرساخت‌های سلامت در همه ابعاد تقویت شود و این بازنگری، مبنا و زیربنای سایر اقدامات مانند جذب نیروی انسانی، خرید تجهیزات پزشکی، تحول اداری، ساخت فضای فیزیکی و سایر موارد در مدیریت شبکه بهداشت خواهد بود.

دکتر لیلا محبی در همین ارتباط معاون بهداشت دانشگاه دزفول گفت: راه اندازی مراکز خدمات جامع سلامت شهری "حکمت" و روستایی در روستا‌های انجیرک، دهنو باقر، حسین کلولی در دزفول و شهرک پنجم و پل پرزین در شهرستان گتوند، از جمله زیر ساخت‌های جدیدی است که به زودی در این خصوص اقدام خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه دزفول اولین دانشگاه از میان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور است که موفق به دریافت ابلاغ بازنگری طرح گسترش شبکه بهداشت شده است.