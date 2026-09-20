به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری افزود: در حال حاضر ۲۲ رأس گوزن در سایت رشکان نگهداری می‌شوند که پنج رأس از این تعداد، در سال جاری به جمعیت این منطقه افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه این گونه از سال ۱۳۹۸ با تعداد ۶ رأس به این سایت منتقل شده بود، خاطرنشان کرد: با مدیریت بهینه، روند تکثیر این جانداران بسیار مطلوب بوده است.

جباری افزود: علیرغم کاهش پوشش گیاهی منطقه، وضعیت زیستی گوزن‌ها به دلیل تأمین علوفه از خارج از سایت و دسترسی کافی به آب شرب، در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توجه به وسعت ۶ هکتاری محل نگهداری گوزن زرد در رشکان و محدودیت ظرفیت مکانی، در مرحله نخست بخشی از این جمعیت به جزایر «اسپیر» و «اشک» منتقل خواهد شد و در صورت نیاز، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، انتقال به ایستگاه‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه پایش‌های آنلاین نشان‌دهنده حضور گله‌های گوزن زرد در جزایر است، اما به دلیل محدودیت‌های تردد نیروها، هنوز آمار دقیقی از جمعیت آن‌ها در جزایر در دسترس نیست.

جباری با اشاره به مطلوب بودن وضعیت پوشش گیاهی و منابع آبی در جزایر «اشک» و «کبودان» اظهار کرد: پتانسیل این مناطق برای استقرار جمعیت گوزن‌ها مطلوب بوده و حیات وحش ساکن در جزایر شرایط مطلوبی دارند.