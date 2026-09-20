معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم از آماده‌باش حمل‌ونقل و ترافیک قم برای ایام رحلت حضرت معصومه (س) خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم از آماده‌سازی پارکینگ‌های هسته مرکزی، اختصاص چهار مدرسه برای پارک خودرو، تقویت خطوط اتوبوسرانی حرم و جمکران و اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی همزمان با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) خبر داد.

رضا خانه‌زاد یزدی با اشاره به پیش‌بینی افزایش حضور زائران در قم گفت: پارکینگ‌های اطراف حرم با اورهال آسانسور‌ها و پله‌های برقی و اجرای طرح هوشمندسازی آماده خدمات‌رسانی هستند.

وی افزود: پارک‌سوار‌های شمالی و جنوبی بلوار شهید سلیمانی به‌صورت رایگان در اختیار زائران قرار می‌گیرد و حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی مسافران به حرم پیش‌بینی شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: برای مسیر حرم به جمکران و پردیسان به جمکران نیز دست‌کم ۱۰ دستگاه اتوبوس در هر مسیر در نظر گرفته شده است.

خانه‌زاد یزدی همچنین از اختصاص چهار مدرسه در هسته مرکزی شهر برای پارک خودرو‌های زائران خبر داد و گفت: هماهنگی با پلیس راهور، نظارت بر تاکسی‌ها و شیفت‌بندی نیرو‌های حمل‌ونقل نیز برای مدیریت تردد در این ایام انجام شده است.