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سازمان شیلات ایران از اجرای طرحهای هوشمندسازی، کاهش مصرف انرژی و توسعه آبزیپروری کمکربن در کشور خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ناصر کرمیراد، مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در هفتمین نشست کمیته تغییر اقلیم، با اشاره به رویکرد شیلات برای کاهش آثار زیستمحیطی اعلام کرد: اجرای مجموعهای از برنامهها شامل گذر از شیوههای سنتی به نوین، کاهش مصرف انرژی و خوراک، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش گازهای گلخانهای در دستور کار قرار گرفته است.
او با اشاره به ورود انرژیهای پاک به مزارع شیلاتی گفت: علاوه بر احداث نیروگاههای خورشیدی، مطالعات استفاده از توربینهای آبی در سیستمهای پرورش در حال انجام است تا با استفاده از جریان آب موجود، بخشی از برق مزارع تأمین و هزینهها کاهش یابد.
کرمیراد از اجرای پایلوت سامانههای هوشمند در دو مزرعه استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: این سامانهها به کنترل رشد آبزیان، کاهش ضایعات خوراک و مدیریت مصرف آب و برق کمک میکنند. همچنین استفاده از فناوری نانوحباب برای افزایش اکسیژن محلول در دستور کار است که پایداری مزارع را در زمان قطعی برق تا چند ساعت بدون نیاز فوری به ژنراتور حفظ میکند.
مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین، استفاده از پهنههای دریایی شمال و جنوب (خلیج فارس و دریای خزر) را راهبردی برای توسعه پرورش ماهی در قفس دانست و تأکید کرد: این اقدام بدون ایجاد فشار بر منابع محدود آب شیرین، به افزایش تنوع و بهرهوری تولید کمک میکند. جایگزینی بخشی از پروتئینهای حیوانی با پروتئین گیاهی در خوراک آبزیان نیز با هدف کاهش وابستگی به واردات در حال پیگیری است.
او با اشاره به فعالیت ۱۳ مرکز بازسازی ذخایر در کشور اظهار داشت: سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون قطعه انواع آبزیان برای حفظ ذخایر در محیطهای طبیعی تکثیر و رهاسازی میشوند. همچنین سال گذشته بیش از ۱۳ هزار سازه زیستگاه مصنوعی در استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.
کرمیراد در پایان به برنامههای جذب کربن از طریق توسعه جنگلهای حرا اشاره کرد و افزود: توسعه تنوع گونهای از جمله پرورش جلبکها و گونه تیلاپیا با رعایت کامل الزامات زیستمحیطی در دستور کار قرار دارد.