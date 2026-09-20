مبادله تجربه ایران و عراق در حوزه زنان، خانواده و محیطزیست
مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در دیدار با معاون وزیر محیطزیست کشور عراق ، ظرفیتها و تجربیات شهر تهران در حوزه زنان، خانواده و محیطزیست را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ مریم اردبیلی در این دیدار ضمن تشریح رویکردها و برنامههای مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، درباره ظرفیتهای موجود در این حوزه و نقشآفرینی بانوان در مسائل اجتماعی و شهری توضیحاتی ارائه کرد.
همچنین در این نشست، بخشی از اقدامات و برنامههای مرتبط با آموزش و ارتقای آگاهی زنان در زمینه حفظ محیطزیست، مشارکت بانوان در مواجهه با مسائل زیستمحیطی و طرحهای مرتبط همچون «زنان و تغییرات اقلیم» و «ریحان شهر» تشریح شد.
در ادامه این دیدار، موضوع نقش زنان در فرهنگسازی و آموزش خانوادهها برای حفاظت از محیطزیست و ظرفیت بانوان پایتخت برای مشارکت اجتماعی در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفت و بر اهمیت استفاده از ظرفیت زنان و خانوادهها در مسیر تحقق محیطزیست پایدار تأکید شد.
اردبیلی همچنین با معرفی زیرساختها و فضاهای اختصاصی حوزه زنان در شهر تهران از جمله مجموعههای شهربانو، شهردخت و بوستانهای بانوان ، درباره ظرفیت این مجموعهها برای آموزش، توانمندسازی، فعالیتهای اجتماعی و ارائه خدمات به زنان و دختران توضیحاتی ارائه داد.
«اکتفاء الحسناوی» معاون وزیر محیط زیست عراق نیز در این دیدار بر اهمیت تبادل تجربه و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو کشور در حوزه زنان، خانواده، آموزشهای زیستمحیطی و مواجهه با پیامدهای تغییرات اقلیمی تأکید کرد و خواستار تبادل اطلاعات در حوزه زنان و محیط زیست شد.