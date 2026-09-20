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سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان شاهیندژ از تداوم روند توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه در محل انبار اداره تعاون روستایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معظمی سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان شاهیندژ از تداوم روند توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه در محل انبار اداره تعاون روستایی این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی، اظهار کرد: توزیع کود شیمیایی مورد نیاز بهرهبرداران با هدف پشتیبانی از کشاورزان و فراهمسازی شرایط مناسب برای آغاز کشت پاییزه در حال انجام است.
سرپرست اداره تعاون روستایی شاهیندژ افزود: تأمین و توزیع بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی از اولویتهای شبکه تعاون روستایی است و این روند با هدف تسهیل دسترسی کشاورزان به نهادههای مورد نیاز و حمایت از تولید محصولات کشاورزی ادامه خواهد داشت.