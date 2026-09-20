به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باشگاه نساجی مازندران پس از جدایی غیرمنتظره سیدمجتبی حسینی، به‌سرعت به دنبال انتخاب سرمربی جدید رفت و در نهایت، سعید دقیقی را به‌عنوان جانشین او انتخاب کرد. دقیقی که سابقه مربیگری در پیکان را در کارنامه دارد، با مدیران نساجی به توافق کامل رسیده و به‌زودی کار خود را در این تیم آغاز خواهد کرد.

پس از جدایی سیدمجتبی حسینی از نساجی مازندران، مدیران این باشگاه در جلسه هیئت مدیره، گزینه‌های جانشینی را بررسی کردند و در نهایت، جمع‌بندی آنان روی سعید دقیقی، سرمربی فصل گذشته پیکان، قرار گرفت.

بر این اساس، مذاکرات اولیه با دقیقی صورت گرفته و این سرمربی جوان از ساعتی قبل در تهران جلسه‌ای را با رضا حدادیان (مالک)، شهاب زندی (مدیرعامل) و اعضای هیئت مدیره باشگاه نساجی آغاز کرده است.

با شرایط موجود، به نظر می‌رسد حضور سعید دقیقی روی نیمکت نساجی قطعی شده است. او احتمالاً بعد از امضای قرارداد خود، امروز راهی قائم‌شهر خواهد شد تا بعد از انجام معارفه رسمی، با حضور در تمرینات نساجی کارش را شروع کند.

بازگشت دقیقی به نیمکت مربیگری

سعید دقیقی که در ابتدای فصل به‌خاطر اختلاف با مدیران پیکان، قید مبلغ قرارداد امسال خود را زد و از این تیم جدا شد، حالا با گذشت ۷ هفته از لیگ برتر، دوباره به نیمکت مربیگری برگشته و کار خود را در نساجی ادامه خواهد داد.

نساجی مازندران در حال حاضر با کسب ۸ امتیاز از ۷ بازی، در رتبه نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفته است. این تیم پس از شروع نه‌چندان امیدوارکننده فصل، در هفته‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده و حالا با تغییر سرمربی، به دنبال تداوم این روند و صعود در جدول است.