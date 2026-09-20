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رئیسکل دادگستری استان همدان گفت: امنیت جان و مال مردم وظیفه دستگاه قضایی است و هر کس که این امنیت را بر هم بزند، از سوی دادگستری پیگرد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهروز محمدی فر در جلسه قرارگاه مقابله با سرقت گفت: هدف از تلاشهای انجام شده ، ارائه تمهیدات برای کاهش روند سرقت از ابتدای نیمه دوم سال جاری است.
او با اشاره به تشدید اقدامات پیشگیرانه برای کاهش سرقت تصریح کرد: توسعه و هوشمندسازی دوربینهای نظارتی و نصب دوربینهای امنیتی در شهرها و روستاها در حال انجام است و در همین زمینه ۹۰ درصد روستاها دوربین های نظارتی نصب شده است.
رئیسکل دادگستری استان همدان گفت: تلاش برای ایجاد پاسگاه انتظامی در مناطق حاشیهای، دوردست و محروم هم در دستور کار قرار دارد.
بهروز محمدی فر همچنین با اشاره به ایمنسازی مکان های آموزشی گفت : نصب دوربینها در مدارس طبق ضوابط فنی جدید در حال انجام است.
او تصریح کرد : همچنین ساماندهی خریداران و فروشندگان اجناس و اموال به منظور کاهش خرید اموال مسروقه انجام می شود.