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مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: پساب امروز دیگر محصول جانبی تصفیه فاضلاب نیست، بلکه به یکی از منابع راهبردی آب نامتعارف کشور برای تأمین نیاز بخشهای مختلف، بهویژه صنعت، تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هاشم امینی در آیین آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب کاشان، با اشاره به شرایط منابع آب کشور اظهار کرد: استمرار خشکسالی، کاهش ذخایر آب سطحی و زیرزمینی، افزایش تقاضا و محدودیت توسعه منابع متعارف، ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آب را بیش از گذشته آشکار کرده است؛ بهگونهای که آینده مدیریت آب کشور در گرو مدیریت چرخه آب و استفاده چندباره از منابع موجود است.
او افزود: در این چارچوب، جمعآوری و تصفیه فاضلاب صرفاً یک اقدام بهداشتی و زیستمحیطی نیست، بلکه حلقهای مهم در زنجیره تأمین آب نامتعارف و یکی از ابزارهای افزایش تابآوری آبی کشور به شمار میرود.
امینی با اشاره به روند شکلگیری بازار پساب در کشور گفت: ۸۶ قرارداد بیع متقابل و واگذاری پساب در کشور منعقد شده که بر اساس آنها امکان واگذاری ۴۰۸ میلیون مترمکعب پساب در سال فراهم شده است و حجم سرمایهگذاری جذبشده در این بخش نیز به ۳۸۵ همت رسیده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: ۹۵ درصد پساب واگذارشده در کشور به صنایع و ۵ درصد به فضای سبز اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد پساب در حال ایفای نقش جدیتری در جایگزینی منابع آب متعارف در مصارف غیرشرب است.
او خاطرنشان کرد: بهویژه در بخش صنعت، هدف این است که منابع آب شیرین و متعارف برای مصارف ضروریتر حفظ شود و صنایع آببر، متناسب با الزامات قانونی و شرایط هر منطقه، نیاز خود را از منابع نامتعارف از جمله پساب و آب دریا تأمین کنند.
امینی با اشاره به برنامه توسعه زیرساختهای فاضلاب کشور اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تکمیل طرحهای متعدد فاضلاب در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد و هدف این است که ظرفیت تصفیه فاضلاب کشور متناسب با نیازهای آبی، زیستمحیطی و اقتصادی مناطق توسعه یابد. بر اساس برنامه هفتم توسعه نیز باید ظرفیت قابل توجهی از تصفیهخانههای فاضلاب جدید وارد مدار بهرهبرداری شود.
او افزود: توسعه فاضلاب زمانی بیشترین اثربخشی را دارد که از ابتدا، موضوع استفاده از پساب و مصرفکننده نهایی آن نیز در طراحی و تأمین مالی طرح مورد توجه قرار گیرد. این همان رویکردی است که در قالب قراردادهای بیع متقابل دنبال میکنیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل، مدل جدیدی برای پیوند زیرساخت فاضلاب با اقتصاد آب ایجاد کردهاند، گفت: در این مدل، مصرفکننده عمده پساب، بهویژه صنایع، در تأمین مالی زیرساختهای فاضلاب مشارکت میکند و در مقابل به یک منبع پایدار آب برای فعالیت اقتصادی خود دسترسی پیدا میکند.
امینی ادامه داد: به این ترتیب، احداث و تکمیل شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب دیگر صرفاً یک هزینه زیرساختی نیست، بلکه میتواند به یک سرمایهگذاری مولد برای تأمین آب، حفاظت از منابع متعارف و استمرار فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود.
او با اشاره به ظرفیتهای قانونی این رویکرد گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت، آب دریا و پساب را در زمره منابع نامتعارف قرار داده و برای تأمین آب صنایع آببر از این منابع نیز تکالیف مشخصی پیشبینی کرده است؛ بنابراین توسعه بازار پساب باید بهعنوان بخشی از سیاست کلان کشور در مدیریت منابع آب دنبال شود.
امینی تأکید کرد: هدف ما این است که پساب از یک «محصول قابل واگذاری» به یک «بازار سازمانیافته آب نامتعارف» تبدیل شود؛ بازاری که در آن تولید پساب، کیفیت مورد نیاز مصرفکننده، قیمتگذاری، تضمین خرید، سرمایهگذاری، انتقال و پایش کیفیت بهصورت یکپارچه دیده شود.
او افزود: تجربه کشور در واگذاری پساب نشان داده است که میتوان همزمان سه هدف کاهش برداشت از منابع آب متعارف، افزایش بهرهوری آب و تأمین مالی توسعه زیرساختهای فاضلاب را دنبال کرد.
کاشان؛ نمونهای از پیوند پساب و تأمین آب نامتعارف
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب کاشان اظهار کرد: این طرح را باید در همین چارچوب کلان دید؛ چراکه توسعه فاضلاب کاشان علاوه بر آثار بهداشتی و زیستمحیطی، ظرفیت جدیدی برای تولید و استفاده از پساب و کاهش فشار بر منابع آب متعارف منطقه ایجاد میکند.
او گفت: طرح توسعه و تکمیل فاضلاب کاشان در قالب قرارداد بیع متقابل و با مشارکت بخش صنعت، با سرمایهگذاری حدود ۷ همت و در مدت سه سال اجرا میشود.
امینی افزود: اجرای ۸۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، اتصال ۱۰ هزار انشعاب جدید و افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب شهر کاشان به ۲۰ هزار مترمکعب در شبانهروز از جمله بخشهای این طرح است.
او ادامه داد: تجربه کاشان نشان میدهد که در مناطق دارای محدودیت منابع آب و ظرفیت صنعتی، میتوان توسعه زیرساخت فاضلاب را با تأمین مالی بخش مصرفکننده و ایجاد منبع جدید آب نامتعارف پیوند داد و از این طریق، همزمان به حفاظت از منابع آب و استمرار فعالیتهای اقتصادی کمک کرد.
امینی در پایان گفت: در اقتصاد کمآب، هر مترمکعب آبی که پس از تصفیه دوباره به چرخه مصرف بازمیگردد، بخشی از سرمایه آبی کشور را حفظ میکند؛ از این رو، توسعه فاضلاب و بازچرخانی پساب باید بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاست مدیریت آب کشور دنبال شود.