پخش زنده
امروز: -
دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی گفت: با توجه به تنوع قومی و مذهبی استان، «همزیستی با وجود تفاوتها» پیام اختصاصی این همایش است و نباید اجازه داد تفاوتها جای قاعده کلی همزیستی را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، افشار کبیری،در نشست خبری ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه و کارکرد این همایش، اظهار کرد: هسته مرکزی این همایش توجه به هویت ملی و معرفی استانهاست.
وی افزود: هویت ملی ایرانیان موضوعی دیرینه است و ریشه در یک تمدن طولانی دارد؛ همزیستی مردم ایران در کنار یکدیگر و دفاع از مرز و بوم نیز همواره در دورههای مختلف تاریخی وجود داشته است.
دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی ادامه داد: هدف این است که نشان داده شود این تاریخ طولانی، با وجود تحولات و مشکلات، در نهایت چیزی جز انسجام و یکپارچگی تاریخی نیست.
کبیری با اشاره به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی آذربایجانغربی گفت: این استان رنگینکمانی از اقوام و ادیان و دارای تنوع قومی و مذهبی است و پیام اختصاصی این همایش نیز «همزیستی با وجود تفاوتها» است؛ نباید اجازه دهیم تفاوتها جای قاعده کلی همزیستی را بگیرد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به شناخت دقیقتری از هویت تاریخی و فرهنگی استان باید موضوعات در دورههای مختلف به لحاظ علمی بررسی و دستهبندی شوند، اظهار کرد: در این همایش تلاش میشود تاریخ و تمدن آذربایجانغربی و جایگاه آن در ایران بزرگ معرفی شود.
دبیر علمی همایش، تنوع اجتماعی و فرهنگی، جغرافیای شهری و عشایری، فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، شیوههای تعلیم و تربیت، مراکز فرهنگی، ادبیات، آداب و رسوم، فولکلور و ورزشهای بومی و محلی را از جمله ظرفیتهای استان برای بررسی در این همایش عنوان کرد.
کبیری افزود: در حوزه فرهنگ و هنر، آذربایجانغربی از استانهای دارای ظرفیتهای قابل توجه کشور است و در قالب این همایش پذیرای مقالات و ایدههای مرتبط با جغرافیای استان هستیم.
وی با اشاره به روند دریافت آثار گفت: تاکنون ۶۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و در مرحله داوری قرار دارد و مهلت ارسال آثار نیز تا ۳۰ مهرماه تعیین شده است.
دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی، برگزاری پیشنشستها را یکی از مهمترین بخشهای این رویداد دانست و گفت: پیشنشستها فرصت طرح ایدهها و بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هنر استان را فراهم میکنند و مقرر شده چکیده مباحث این نشستها در قالب ویژهنامهای منتشر شود.
برگزاری ۷ پیشنشست تخصصی در آذربایجانغربی
رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجانغربی نیز در این نشست با اشاره به گذشت حدود دو ماه از رونمایی پوستر ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی، گفت: این همایش با همکاری ۲۴ نهاد علمی، فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
سعید عضدالدینی ملکی با بیان اینکه تاکنون هفت پیشنشست تخصصی در شهرستانهای اشنویه، خوی، تکاب، چالدران و ارومیه برگزار شده، ادامه داد: پیشبینی شده تعداد پیشنشستهای تخصصی تا زمان برگزاری همایش به ۲۰ نشست برسد.
دبیر اجرایی همایش زمان برگزاری ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی را ۲۷ آبانماه در دانشگاه ارومیه اعلام کرد.