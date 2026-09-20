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مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی گفت: تمامی دستگاههای مسئول از هماکنون تمهیدات لازم را برای پیشگیری از بروز خسارت و مدیریت پیامدهای احتمالی فصل بارش اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حامد صفاری، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس که در فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و پیشبینی شرایط جوی و احتمال وقوع بارشهای قابل توجه در فصل پاییز، لازم است تمامی دستگاههای مسئول از هماکنون تمهیدات لازم را برای پیشگیری از بروز خسارت و مدیریت پیامدهای احتمالی اتخاذ کنند.
وی بر لزوم آمادگی تجهیزات و ماشینآلات، بررسی مسیرهای آبگرفتگی، پاکسازی مسیلها و کانالهای هدایت آب، کنترل نقاط حادثهخیز و تقویت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان تأکید کرد و خواستار استمرار پایش شرایط جوی و آمادگی کامل مجموعه مدیریت بحران شهرستان شد.
همچنین دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس نیز در این نشست بر ضرورت آمادگی همه دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از حوادث طبیعی تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه و با رویکرد پیشگیرانه دنبال شود.
محمدفتحی ادامه داد: تمامی دستگاهها باید ضمن شناسایی نقاط آسیبپذیر، تجهیزات، امکانات و ظرفیتهای خود را برای شرایط اضطراری آماده نگه دارند.
فرماندار سلماس افزود: هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، اطلاعرسانی بهموقع و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه میتواند از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری کرده و روند مدیریت حوادث را تسهیل کند.