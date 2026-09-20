به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حامد صفاری، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس که در فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال وقوع بارش‌های قابل توجه در فصل پاییز، لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای پیشگیری از بروز خسارت و مدیریت پیامدهای احتمالی اتخاذ کنند.

وی بر لزوم آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات، بررسی مسیرهای آبگرفتگی، پاکسازی مسیل‌ها و کانال‌های هدایت آب، کنترل نقاط حادثه‌خیز و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و خواستار استمرار پایش شرایط جوی و آمادگی کامل مجموعه مدیریت بحران شهرستان شد.

همچنین دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان سلماس نیز در این نشست بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای مواجهه با شرایط احتمالی ناشی از حوادث طبیعی تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه و با رویکرد پیشگیرانه دنبال شود.

محمدفتحی ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها باید ضمن شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌های خود را برای شرایط اضطراری آماده نگه دارند.

فرماندار سلماس افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، اطلاع‌رسانی به‌موقع و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌تواند از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کرده و روند مدیریت حوادث را تسهیل کند.