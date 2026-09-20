

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار"حسین بساطی" گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با هدف مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، از اقدام مجرمانه فردی در خصوص احتکار برنج در ۲ انبار مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران پس از اطمینان از درستی موضوع به همراه کارشناسان اداره صمت از این انبار‌ها بازدید و در بازرسی‌های صورت گرفته موفق شدند ۱۶ تُن برنج احتکار شده را کشف کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش برنج‌های کشف شده توسط کارشناسان ۵ میلیارد تومان اعلام شده است خاطر نشان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.