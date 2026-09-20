به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یونس یوسفی گفت: جابجایی دستگاه های حفاری با توجه به ابعاد، حجم و وزن سازه دکل کاری تخصصی است که با استفاده از خودروهای کشنده سنگین و فوق سنگین انجام می شود.

وی افزود: برای جابجایی هر دستگاه حفاری دست کم ۱۲۰ محموله با کشنده ها و در سطح جاده های مواصلاتی با همکاری پلیس راهور و اداره کل راهداری استان های مبدا و مقصد صورت می گیرد.

یوسفی مسافت طی ‌شده توسط ناوگان ترابری شرکت در این مدت را پنج هزار و ۲۹۲ کیلومتر عنوان و اظهارکرد: این حجم عملیات بیانگر آمادگی کامل ناوگان و تلاش مستمر کارکنان اداره کل ترابری در راستای پشتیبانی از عملیات حفاری است که در آن تیم های فنی و تخصصی مجرب فعالیت و عملکرد آنان نقش مهمی در شتاب بخشی در انتقال و برپایی دکل در مناطق عملیاتی دارد.

رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه این اداره کل یکی از زیر مجموعه های مدیریت خدمات شرکت است، در بیان عملکرد این حوزه ‌در بخش های عملیات، تعمیرات و زیر ساخت ها گفت: در زمینه اقدامات تعمیراتی و بازسازی ناوگان در نیم سال جاری دو دستگاه کشنده فوق سنگین پس از ۱۵ سال توقف تعمیر و راه اندازی و وارد چرخه عملیات شد.

وی افزود: در حالی که در سال ۱۴۰۴ چهار دستگاه جرثقیل و دو دستگاه لیفتراک ملکی شرکت پس از سال‌ ها توقف بازسازی گردید ، امسال نیز تاکنون سه دستگاه لیفتراک بازسازی شده و علاوه بر دو دستگاه خودرو کشنده فوق سنگین که تعمیر اساسی شد دو دستگاه دیگر نیز در مراحل تعمیر و راه اندازی می باشد که این اقدام افزون بر افزایش توان عملیاتی، موجب کاهش هزینه ‌های سرمایه ‌ای و افزایش بهره ‌وری ناوگان شده است.

یوسفی همچنین به مکانیزه ‌سازی فرآیندهای تعمیرات اشاره و اظهارکرد: برای اولین بار با اتکا به توان کارشناسان و متخصصان این اداره کل و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ، نرم ‌افزار تخصصی تعمیرات در این حوزه طراحی و توسعه یافته و اکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد که هدف از تهیه آن افزایش دقت در نظارت، کاهش خطا، سرعت‌ بخشی به فرآیندها و بهینه شدن برنامه‌ ریزی و جایگزینی روش های سنتی می باشد و این سامانه تا پایان امسال به ‌طور کامل عملیاتی و نقش بسزایی در کنترل و برنامه ریزی تعمیرات خواهد داشت.

رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به پیگیری های مستمر در ارتباط با توسعه زیرساخت های این اداره کل از جمله اتصال به شبکه آب شهری بهداشتی و تعویض مخازن ذخیره سازی با نمونه بهداشتی و حذف تامین آب به وسیله تانکر پس از چندین سال، از مجموع کارکنان پرتلاش این حوزه که با همدلی، تخصص و پشتکار زمینه ‌ساز تحقق این اقدامات شدند قدردانی و تشکر به عمل آورد و گفت: این موفقیت‌ ها نتیجه تلاش جمعی و روحیه مسئولیت ‌پذیری همکاران و اهتمام ویژه مدیریت خدمات به این مجموعه می باشد.