سوتیریوس مانولوپولوس، پس از پیروزی ایران مقابل چین و کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا، از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد و گفت: تغییر نسل در کنار کسب نتیجه، فرآیندی دشوار است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سوتیریوس مانولوپولوس درباره پیروزی مقابل چین اظهار کرد: «پیش از بازی مقابل ژاپن، به نظر می‌رسید چین قوی‌ترین تیم این رقابت‌ها باشد و بتواند به مدال طلا برسد. بازی بسیار سختی برای ما بود، اما در نهایت موفق شدیم به پیروزی برسیم. احترام زیادی برای چین قائل هستیم.»

او ادامه داد: «تمام بازیکنانی که می‌پذیرند برای تیم ملی بازی کنند، رئیس و اعضای فدراسیون و اعضای تیم در این پیروزی نقش دارند و به ما کمک کردند. حتی دو دستیار من و فیزیوتراپ تیم که در تهران ماندند. افراد زیادی به تیم ما کمک کردند و می‌خواهم از همه آنها تشکر کنم.»

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران درباره شکست مقابل کره جنوبی در مرحله نیمه‌نهایی گفت: «من به بازیکنانم افتخار می‌کنم. ما مقابل کره بازی بدی داشتیم. آنها تیم خوبی هستند و ما را مجبور کردند بازی بدی ارائه کنیم. آن شکست ناامیدی بزرگی برای ما بود، اما می‌دانستم تیم من هرگز تسلیم نمی‌شود.»

مانولوپولوس افزود: «این موضوع فقط به این دلیل نیست که من مربی آنها هستم؛ آنها تابستان گذشته در کاپ آسیا هم در شرایط مشابه تسلیم نشدند. ما باید در این رقابت‌ها نیز همین کار را تکرار می‌کردیم و بازی مقابل کره را فراموش می‌کردیم. تنها راه‌حل ما این بود که با تمام توان در بازی امروز به میدان برویم. اکثر بازیکنان همین‌گونه بازی کردند و توانستیم به پیروزی برسیم. به بازیکنانم افتخار می‌کنم.»

او درباره روند تغییر نسل در تیم ملی ایران نیز گفت: «من ۴۵ سال است که در بسکتبال حضور دارم و قبلاً این فرآیند را در یونان تجربه کرده‌ام. تغییر نسل و کسب نتیجه به صورت همزمان، کار دشواری است و شاید در گذشته کمتر چنین اتفاقی رخ داده باشد.»

سرمربی تیم ملی در پایان عنوان کرد: «پس از دو سال و نیم، ما در کاپ آسیا و بازی‌های آسیایی به مقام سوم رسیدیم. این کار آسانی نیست که همزمان با تغییر نسل، نتیجه هم کسب کنید. بازیکنانم لیاقت زیادی دارند.»