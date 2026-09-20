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سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی گفت: میزان تقریبی فروش محصولات شناسهدار صنایعدستی استان حدود ۲ تا ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ریتا خضرزاده افزود: این گردش مالی شامل سرمایههای مواد اولیه و نیروی انسانی و سرمایههای ثابت و متغیر تولید سالانه نیز میشود.
سرپرست معاونت صنایعدستی آذربایجانغربی گفت: گردشگران به طور میانگین سهمی حداقل یکچهارم از فروش را به خود اختصاص میدهند.
وی ادامه داد: این میزان در سالهای پررونق گردشگری با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نیز مواجه میشود که خود سهم قابل اعتنایی از بازار را شامل میشود.
خضرزاده گفت: برای هر فعالیت اقتصادی مهمترین و اصلیترین مسئله فروش است، اما فروش خود تابعی از متغیرهای عدیده دیگری است که زنجیروار به یکدیگر وصل هستند.
وی ادامه داد: حل مشکل فروش مستلزم حل مسائل بسیار دیگری است که در موارد بسیاری مربوط به مسائل کلان اقتصادی مانند رونق اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش قدرت خرید مردم، مخصوصاً طبقه متوسط، اصلاح یا تغییر الگوی مصرف و دهها عامل دیگری است که هرکدام حلقه یک زنجیره اقتصادی است.
سرپرست معاونت صنایعدستی آذربایجانغربی افزود: ارائه آمار دقیق از محصولاتی که اساساً مبتنی بر شبکه تولید و فروش محلی است، امکانپذیر نیست، ولی از قرائن و شواهد میدانی، تعداد فروشگاههای عرضه محصولات صنایعدستی، تعداد کارگاههای فعال، میزان فروش نمایشگاههای تخصصی صنایعدستی و سهم استان از میزان صادرات مصنوعات دستی میتوان برآورد تقریبی از میزان فروش به دست آورد.
وی اضافه کرد: افزایش یا کاهش هزینههای سفر مانند هزینههای اقامت، حملونقل، خوراک و غیره میتواند تأثیر مستقیمی بر اعداد و آمارهای ذکر شده داشته باشد، ولی در نهایت همیشه گردشگران سهم قابل توجهی از بازار فروش را به خود اختصاص میدهند.