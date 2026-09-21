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۲۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبخیزداری استان اصفهان اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت:برای اجرای طرحهای آبخیزداری استان در سال جاری، ۱۴۳ میلیاد تومان اعتبار ملی مصوب شده که این طرحها در شهرستانهایی مانند نایین، گلپایگان، لنجان، جرقویه، مبارکه و بوئینمیاندشت بر اساس مطالعات و اولویتها اجرا خواهد شد.
محمد علی کاظمی ادامه داد: علاوه بر این، ۶۲ میلیارد تومان اعتبار استانی در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها مصوب شده و ۷۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبار محرومیتزدایی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: از آنجا که سال مالی از مهرماه آغاز میشود، در صورت ابلاغ اعتبار و موافقتنامهها، کار انتخاب پیمانکار اجرا خواهد شد و عملیات اجرایی این طرحها در پاییز و زمستان پیشرو با توجه به پیشبینی بارشهای مناسب آغاز شده و در سال آینده قابلیت بهرهبرداری و استحصال آب خواهند داشت.
کاظمی افزود: سال گذشته نیز دو حوضه سهیل نائین و ابراهیمآباد خور در سطح ۶۰ هزار هکتار مطالعه شده و اکنون میتواند در دستور کار اجرای طرحها قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که ۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن از محل محرومیتزدایی با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی در پنج حوضه ابوزیدآباد، محمدآباد آران و بیدگل، نیسیان و کچورستاق اردستان، علیآبادچی برخوار و ننادگان فریدن اجرا شد.
کاظمی افزود: این طرخها به طور عمده در حال تکمیل هستند تا هم مشکل حوضههای پاییندست رفع شود و هم مهار سیلاب اجرا شود.
وی گفت: در این مدت همچنین از محل اعتبارات ملی و استانی نیز ۱۲۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود که به دلیل مشکلات بودجه کشور حدود ۱۵ درصد بیشتر اختصاص نیافت، با این حال طرحهای پخش سیلاب چاهملک خور و بیابانک، رودخانه میرحیدر کاشان، زمانآباد لنجان و حوضه شهری سمیرم اجرا شد.