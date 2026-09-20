بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛
برتری ۳ ووشوکار ایران برابر رقبا
روز نخست از رقابتهای ووشو در بازیهای آسیایی با کسب سه پیروزی بای نمایندگان ایران در بخش مبارزه به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای ووشو در بازیهای آسیایی صبح امروز با مسابقات بخش تالو (اجرای فرم) آغاز شد که نماینده کشورمان توفیق در کسب مدال نداشت.
ابوالفضل قرهباغی برای اجرای فرم «چانگچوان» به روی تالوفیلد رفت و در نهایت با امتیاز ۹.۵۳ و ایستادن در رتبه سیزدهم به کار خود پایان داد. در این فرم که ۲۱ ووشوکار حضور داشتند، دو نماینده از ماکائو طلا و نقره گرفتند و مالزی هم به نشان برنز دست یافت.
اما در رقابتهای بخش ساندا یا همان مبارزه سوگند سینکایی در اولین مبارزه خود «آپارنا» از هند را در وزن ۵۲- کیلوگرم شکست داد و در ادامه باید به مصاف «تای فونگ» از ویتنام برود.
عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم در مبارزه نخست خود «چئونگ یاتلام» از هنگکنگ را از پیش رو برداشت وی در مبارزه بعدی خود باید با «سئو یانگ» از کره جنوبی پیکار کند.
سهیل موسوی در وزن ۷۵- برابر «بالیان ویکرانت» از هند صاحب برتری شد و در ادامه به دیدار «سونگ» از کره جنوبی خواهد رفت.