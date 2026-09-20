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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری ۴۱۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ پاسدار سلمان خواستخدایی، فضاسازی محیطی با محوریت تصاویر امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تجلیل از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت، برگزاری مراسم «دفاع مقدس، استمرار مقاومت، تداوم عزت»، به صدا درآمدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، تشریح دستاوردهای عملیاتهای مهم دفاع مقدس در نمازهای جمعه، برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای انقلاب و دفاع مقدس، عطرافشانی و گلباران گلزار شهدا و یادمان شهدای گمنام و دیدار با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران را از جمله برنامههای این هفته عنوان کرد.
وی همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی و فناورانه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در راستای بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، از انیمیشن «نقش استان در تاریخ و دفاع مقدس» رونمایی خواهد شد.
سرهنگ خواستخدایی افزود: دو بازی اندرویدی با عناوین «الهام» و «همت» نیز با همکاری پارک علم و فناوری و مجموعه وزارت دفاع تولید شده که در هفته دفاع مقدس رونمایی میشود و در طراحی آنها از ظرفیتها و صحنههای بومی و محلی استان استفاده شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان همچنین گفت: همزمان با چهلوششمین سالگرد دفاع مقدس، ۴۶ عنوان کتاب تولیدی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان رونمایی خواهد شد.
وی بهرهبرداری از یادمان شهید گمنام دانشگاه فرهنگیان استان را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: این یادمان با همکاری مسئولان دانشگاه، بسیج دانشجویی و دیگر دستاندرکاران احداث شده و در این هفته به بهرهبرداری میرسد.
خواستخدایی در ادامه روزشمار هفته دفاع مقدس را تشریح کرد و گفت: ۳۱ شهریور با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایهداران ایثار و همبستگی ملی»، دوم مهر «جوانان؛ پیشگامان علم و افتخار ملی»، سوم مهر «شهیدان، جانبازان و آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن»، چهارم مهر «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت»، پنجم مهر «دفاع همهجانبه؛ پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان»، ششم مهر «مدافعان امنیت و عزت ایران؛ نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان» و هفتم مهر با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و بسترسازی» نامگذاری شده است.
وی در پایان از فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و مسئولان دستگاههای لشکری و کشوری و همه دستاندرکاران برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس قدردانی کرد و گفت: مجموعه این برنامهها با هدف تبیین دستاوردهای دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای این دوران به نسل جوان در سراسر استان اجرا خواهد شد.