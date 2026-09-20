به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تفاهم‌نامه همکاری برای ساماندهی و تسهیل فرآیند دریافت، انتشار و ارسال آگهی‌های ثبتی، در مازندران منعقد شد و این استان به‌عنوان نخستین پایلوت اجرای این سازوکار در کشور وارد مرحله عملیاتی شد.

این تفاهم‌نامه با حضور و امضای محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، رضا نوروزی ترکمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مهدی جویباری مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان و امین مرادپور نماینده شرکت نوآوری بازارساز پایدار صاپست در دفتر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به انجام رسید.

محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از رسانه‌های مکتوب و روزنامه‌های استان گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این تفاهم‌نامه، تسهیل فرآیند دریافت و انتشار آگهی‌های ثبتی و کاهش رفت‌وآمد آگهی‌دهندگان است.

وی افزود: با استقرار نماینده شرکت صاپست در شهرستان‌های استان، آگهی‌دهندگان می‌توانند پس از ثبت آگهی، مراحل بعدی را از طریق نماینده مستقر در اداره ثبت شهرستان پیگیری کنند و نیازی به مراجعه مجدد به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و ادارات تابعه شهرستانی نداشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: این سازوکار با افزایش سرعت انجام امور، موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه آگهی‌دهندگان و کاهش بروکراسی و رفت‌وآمد‌های غیرضروری می‌شود و هم‌زمان ظرفیت روزنامه‌های مکتوب استان را در فرآیند انتشار آگهی‌های ثبتی مورد حمایت قرار می‌دهد.

محمدی با اشاره به اجرای این طرح برای نخستین‌بار در مازندران افزود: تجربه اجرای پایلوت پس از ارزیابی نقاط قوت و شناسایی موانع، می‌تواند زمینه تعمیم این سازوکار در سایر استان‌ها و سطح کشور را فراهم کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازوکاری منسجم برای دریافت آگهی‌های ثبتی، بارگذاری و پیگیری آنها در سامانه جامع رسانه‌های کشور، انتشار در روزنامه‌های واجد شرایط و ارسال نشریات حاوی آگهی به ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های استان ایجاد می‌شود.

نمایندگان شرکت صاپست در شهرستان‌های استان مستقر خواهند بود و فرآیند دریافت و پیگیری آگهی‌ها، هماهنگی برای انتشار و ارسال نشریات به ادارات ثبت مربوطه را دنبال می‌کنند.

اداره‌کل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز هماهنگی‌های لازم با ادارات ثبت شهرستان‌ها را انجام می‌دهد و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دریافت آگهی‌ها از سامانه جامع رسانه‌های کشور، ارسال آنها برای انتشار در روزنامه‌های واجد شرایط، اعلام فهرست رسانه‌های واجد شرایط و هماهنگی برای تحویل نشریات منتشرشده را بر عهده خواهد داشت.

این تفاهم‌نامه برای مدت یک سال تنظیم شده و با آغاز اجرای آن، طرح پایلوت ساماندهی انتشار آگهی‌های ثبتی در مازندران وارد مرحله عملیاتی شد.