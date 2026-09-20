فرمانده انتظامی گیلان گفت:: همکاری میان فرماندهی انتظامی و صدا و سیمای مرکز گیلان، تعامل خوبی است که منجر به تولید برنامه‌ها و اقدامات مشترکی میان دو مجموعه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در آستانه فرارسیدن هفته انتظامی، نشست هم‌اندیشی مدیرکل، معاونان و مدیران صدا و سیمای مرکز گیلان با فرمانده انتظامی استان و جمعی از معاونان و مدیران این فرماندهی برگزار شد.

فرمانده انتظامی گیلان در این نشست با قدردانی از همراهی و همکاری صدا و سیمای گیلان، بر استمرار تعامل میان دو مجموعه تأکید کرد.

سردار حسین حسن‌پور افزود: همکاری میان فرماندهی انتظامی و صدا و سیمای مرکز گیلان، تعامل خوبی است و در طول سال منجر به تولید برنامه‌ها و اقدامات مشترکی میان دو مجموعه خواهد شد.

وی گفت: یکی از بخش‌های مهم این همکاری، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص موضوعات مختلف و اتفاقاتی است که ممکن است برای آنها ایجاد مشکل کند و صدا و سیما در این زمینه همواره همراه مجموعه انتظامی بوده است.

فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده از شیوه‌های جدید و خلاقانه در برنامه‌های رسانه‌ای گفت: برنامه‌هایی که با ایده‌های نو و جذاب تولید می‌شوند، می‌توانند ارتباط بهتری با مخاطبان برقرار کنند و زمینه همراهی بیشتر مردم را فراهم سازند.

سردار حسین حسن‌پور با اشاره به هماهنگی برای برنامه‌های هفته انتظامی به عنوان یکی از محور‌های این نشست، افزود: در این زمینه گفت‌و‌گو‌های خوبی انجام شد و بخشی از اقدامات پلیس در قالب ویژه برنامه‌های صدا و سیمای مرکز گیلان انعکاس خواهد یافت.

وی گفت: امسال هفته انتظامی از دهم مهرماه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» برگزار می‌شود و ویژه‌برنامه‌هایی در سطح استان برای این ایام پیش‌بینی شده است.

فرمانده انتظامی گیلان در پایان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته انتظامی به مردم استان، از همراهی و همکاری مردم گیلان در حوزه‌های مختلف با مجموعه انتظامی قدردانی کرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان هم در این نشست با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری میان رسانه و مجموعه انتظامی استان، بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم تأکید کرد.

تقی ربانی افزود: رسانه استانی می‌تواند با بهره‌گیری از برنامه‌های مختلف، موضوعات مورد نیاز مردم را به شیوه‌ای مناسب و متناسب با نیاز روز جامعه مطرح و اطلاع‌رسانی کند.

وی گفت: برنامه‌های زنده و تولیدی رادیویی و تلویزیونی این مرکز، ظرفیت مناسبی برای انعکاس خدمات دستگاه‌های مختلف و طرح موضوعات مورد نیاز مردم دارد و می‌توان از این ظرفیت در تعامل با مجموعه انتظامی استان بهره گرفت.

مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان با اشاره به ضرورت استمرار آموزش عمومی درباره شیوه‌های جدید کلاهبرداری‌های اینترنتی و پیامکی، گفت: بسیاری از کلاهبرداران با سوءاستفاده از نام سازمان‌ها و رسانه‌های معتبر، تلاش می‌کنند اعتماد مردم را جلب کنند و اطلاع‌رسانی مستمر درباره این شیوه‌ها می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی مؤثر باشد.

تقی ربانی افزود: پیامک‌ها و تماس‌هایی با عناوینی مانند یارانه، ابلاغیه قضایی، برنده شدن در مسابقه و موارد مشابه، از جمله شیوه‌هایی است که برای فریب مردم استفاده می‌شود و رسانه می‌تواند در زمینه آگاهی‌بخشی و پیشگیری از این موارد نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت آثار تولیدی و موسیقی‌تصویر در مناسبت‌های مختلف تأکید کرد و گفت: می‌توان از آثار تولیدشده موجود با به‌روزرسانی تصاویر و معرفی شهدای جدید، در برنامه‌های مناسبتی از جمله هفته دفاع مقدس و هفته انتظامی استفاده کرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان با اشاره به ظرفیت برنامه‌های رادیویی هم گفت: بخشی از مردم، به ویژه هنگام تردد با خودرو، از برنامه‌های رادیویی استفاده می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند در کنار تلویزیون برای اطلاع‌رسانی و ارائه آموزش‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

تقی ربانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان، افزود: مجموعه انتظامی گیلان در بخش‌های مختلف، خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه می‌دهد و تلاش‌های کارکنان این مجموعه شایسته قدردانی است.

درادامه این نشست، معاونان و مدیران صدا و سیمای مرکز گیلان و معاونان و رؤسای پلیس های تخصصی انتظامی استان هم دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را در خصوص نحوه گسترش همکاری های رسانه ای و برنامه های مشترک مطرح کردند.

در پایان این نشست هم از تقی ربانی مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان به پاس همکاری و همراهی با مجموعه انتظامی استان با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.