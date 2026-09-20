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مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با استناد به آمار سازمان جهانی بهداشت و یونیسف گفت: ۹۴ درصد جمعیت ایران به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی دارند؛ رقمی که ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، منتظری، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به آمارهای سازمان جهانی بهداشت و یونیسف افزود: بر اساس آمار این مراجع بینالمللی، ۹۴ درصد جمعیت ایران به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی دارند، در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۷۴ درصد است.
وی گفت: این آمار نشان میدهد ایران از نظر دسترسی جمعیت به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، دستکم ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد و این شاخص برای کشور قابل توجه است.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت ایران در میان برخی کشورهای منطقه افزود: میانگین دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در مصر ۷۹ درصد و در جمهوری آذربایجان ۵۸ درصد است و این شاخص در برزیل نیز ۸۹ درصد اعلام شده است.
منتظری گفت: با وجود این، کشور به این میزان دسترسی راضی نیست و تلاش میشود این شاخص در سالهای آینده افزایش پیدا کند.
وی درباره معیارهای تعیین این شاخص افزود: شاخصهای دسترسی بر اساس معیارهای جهانی و با توجه به سلامت آب تعیین میشوند و آبی که مردم دریافت میکنند باید از نظر شاخصهای بهداشتی و استانداردهای مورد نظر سازمان جهانی بهداشت و همچنین استانداردهای ملی کشور، شرایط لازم را داشته باشد.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در ایران سطح دسترسی به آب به این صورت تعریف شده است که هر مصرفکننده و هر خانوار باید در محل سکونت خود به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی داشته باشد.
وی افزود: در برخی کشورها تعریف دسترسی متفاوت است و ممکن است دسترسی به آب آشامیدنیسالم و بهداشتی به این معنا باشد که فرد برای رسیدن به منبع آب، تا ۳۰ دقیقه پیادهروی کند؛ ترکیه و عربستان سعودی نیز در همین گروه طبقهبندی شدهاند.
منتظری گفت: در ایران حتی در روستاها نیز آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، با رعایت استانداردهای لازم، در محل مصرف خانوار و در منزل تأمین میشود.
وی با اشاره به وسعت و پراکندگی شهرها و روستاهای ایران افزود: کشور از نظر وسعت و پراکندگی شهرها و روستاها در میان کشورهای بزرگ جهان قرار دارد و از سوی دیگر، ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک واقع شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: همین موضوع، اهمیت دستیابی به شاخص ۹۴ درصدی دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را بیشتر نشان میدهد؛ زیرا برخی کشورهای اروپایی از نظر میزان بارندگی و منابع آبی، چندین برابر ایران منابع آب در اختیار دارند.
منتظری افزود: ممکن است کشورهایی در جهان وجود داشته باشند که شاخص دسترسی آنها از ایران بالاتر باشد؛ برای نمونه این شاخص در کانادا ۹۷ درصد و در آمریکا ۹۸ درصد اعلام شده است.
وی گفت: با وجود این اختلاف، فاصله ایران با این کشورها زیاد نیست و تلاش همکاران در شرکتهای آب و فاضلاب این است که همین فاصله نیز در سالهای آینده کاهش پیدا کند.
تفاوت طعم آب به معنای تفاوت در سلامت آن نیست
منتظری درباره تفاوت طعم و مزه آب در منابع مختلف افزود: طبیعی است آب تأمینشده از منابع مختلف از نظر مزه و طعم کاملاً یکسان نباشد، همانگونه که مواد غذایی و نوشیدنیها نیز تفاوتهایی دارند.
وی گفت: تفاوت در طعم و مزه آب به معنای پایینتر بودن کیفیت یا سلامت آن نیست و کیفیت آب بر اساس شاخصهای مشخص، علمی و تخصصی سنجیده میشود.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: شاخصهای کیفیت آب بهگونهای تعریف شدهاند که دریافت آب مطابق این شاخصها و استانداردها، سلامت مصرفکننده را تهدید نکند و آنچه اهمیت دارد، انجام آزمایشهای مورد نیاز برای اطمینان از سلامت آب مصرفی است.
منتظری گفت: برای اطمینان از حفظ شاخصهای سلامت آب، حدود ۹۷۱ آزمایشگاه در سطح شرکتهای آب و فاضلاب کشور فعال است.
وی افزود: در این آزمایشگاهها سالانه حدود ۵۰ میلیون آزمون انجام میشود تا از سلامت آب و انطباق آن با استانداردهای تدوینشده اطمینان حاصل شود.