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فرماندار پردیس از توزیع بستههای حمایتی به ارزش هر بسته ۲ میلیون تومان برای ۸۰۰ دانشآموز نیازمند شهری و روستایی در آستانه سال تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهریخانی گفت: این اقدام با هماهنگی گروههای جهادی، خیرین، کمیته امداد و آموزش و پرورش و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند در آستانه بازگشایی مدارس انجام شده است.
وی افزود: فهرست ۸۰۰ دانشآموز نیازمند از سوی آموزش و پرورش در اختیار مجموعههای حمایتی قرار گرفت و اقلام مورد نیاز تمامی این دانشآموزان تهیه شد.
فرماندار پردیس گفت: این طرح به صورت یکپارچه و برای دانشآموزان مدارس شهری و روستایی شهرستان اجرا شده و بستههای آمادهشده از طریق آموزش و پرورش در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
طاهریخانی ارزش هر بسته حمایتی را حدود ۲ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تمامی بستهها آماده شده و همزمان با آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان تحویل خواهد شد.