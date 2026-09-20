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تفاهمنامه تأسیس شبکه (شهد)، بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و رؤسای چهار نهاد علمی و نخبگانی استان، به منظور توسعه هوش مصنوعی و علوم داده به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تشکیل شبکه بینرشتهای آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری هوش مصنوعی و علوم داده (شهد) با توجه به شتاب تحولات فناوریهای هوش مصنوعی و علوم داده و نقش روزافزون آنها در توسعه علمی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور اجرا شده است.
در این چارچوب، پنج مجموعه مؤسس با بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل خود در حوزههای مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، مدیریت و فناوری، بر توسعه همکاریهای علمی و فناورانه و استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، شرکتهای دانشبنیان، مراکز رشد، شتابدهندهها و صنعت تأکید دارند.
بر اساس این تفاهمنامه، شبکه (شهد) بهعنوان بستری برای توسعه همکاریهای بیندانشگاهی و بینرشتهای در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شکل گرفته و در ادامه میتواند زمینه مشارکت دیگر دانشگاهها، مراکز پژوهشی، نهادهای علمی، صنایع و شرکای ملی و بینالمللی را فراهم کند.
مأموریت اصلی شبکه (شهد)، ایجاد بستری پویا برای توسعه دانش و فناوری، حمایت از نوآوری، تربیت سرمایه انسانی و گسترش تعامل میان دانشگاه، صنعت و جامعه در حوزه هوش مصنوعی و علوم داده است و این شبکه همچنین توسعه همکاریهای مسئلهمحور و میانرشتهای را با هدف تقویت جایگاه علمی و فناوری کشور را شامل خواهد شد.
در این تفاهمنامه، بر اجرای همکاریهای مشترک بر پایه اصول شفافیت، پاسخگویی، شایستهسالاری، اخلاق پژوهش، حکمرانی داده، هوش مصنوعی مسئولانه و رعایت حقوق مالکیت فکری تأکید شده است.
چشمانداز شبکه (شهد) نیز دستیابی به جایگاه مرجع علمی، آموزشی و فناوری هوش مصنوعی و علوم داده در سطح کشور تا افق ۱۴۱۰ و قرار گرفتن در زمره شبکههای پیشرو منطقه در زمینه پژوهشهای بینرشتهای و همکاری دانشگاه و صنعت تعیین شده است.