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رئیس شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات گفت: چهار شورا شامل شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات و دستگاههای تابعه، شورای راهبردی ارتباطات، شورای ایدهپردازی و سیاستگذاری رسانهای و شورای هماهنگی روابطعمومی وزارت ارتباطات و استارتاپها، با هدف تقویت تعاملات رسانهای، افزایش اثرگذاری و تحقق ایده «خانواده بزرگ ارتباطات» تشکیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا عبداللهینژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات در جلسه شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات، سازمانها و شرکتهای تابعه که با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وزیر، مدیران عامل و رؤسای سازمانها و شرکتهای تابعه و مدیران روابطعمومی برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه به دنبال تأکید وزیر ارتباطات در نشست روز جهانی ارتباطات و با هدف استمرار تعامل میان مدیران ارشد مجموعه وزارت ارتباطات و مدیران روابطعمومی برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات و دستگاههای تابعه افزود: این شورا با هدف ایجاد انسجام، همافزایی و هماهنگی در اطلاعرسانی موضوعات ملی و اولویتدار، هماهنگی در سیاستها و برنامههای ارتباطی و رسانهای، تبادل تجربهها و استفاده از ظرفیتهای مشترک روابطعمومیها تشکیل شده است.
چهار شورای تخصصی برای تقویت راهبردهای ارتباطی
رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات با اشاره به شکلگیری چهار شورای تخصصی در این حوزه گفت: شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات و دستگاههای تابعه، شورای راهبردی ارتباطات، شورای ایدهپردازی و سیاستگذاری رسانهای و شورای هماهنگی روابطعمومی وزارت ارتباطات و استارتاپها، با هدف تقویت تعاملات رسانهای، افزایش اثرگذاری و تحقق ایده «خانواده بزرگ ارتباطات» تشکیل شدهاند.
عبداللهینژاد افزود: در شورای ایدهپردازی و سیاستگذاری رسانهای، معاونان وزیر و رؤسای سازمانها و شرکتهای تابعه مسائل و چالشهای ارتباطی خود را مطرح میکنند و در موارد لازم، پیوست رسانهای موضوعات نیز تدوین و پیگیری میشود.
۱۹ جلسه و ۸۵ مصوبه شورا
وی با ارائه گزارشی از عملکرد شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۵ گفت: تاکنون ۱۹ جلسه این شورا برگزار شده که حاصل آن تصویب ۸۵ مصوبه بوده است.
رئیس شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات، هماهنگی در اطلاعرسانی برنامهها و دستاوردهای وزارتخانه، تولید محتوای مشترک، ارتقای تعامل با رسانهها، برنامهریزی برای پوشش رویدادهای ملی و تخصصی، تعیین اولویتهای رسانهای مشترک، اشتراکگذاری ظرفیتها و پیگیری اجرای مصوبات را از مهمترین محورهای این جلسات عنوان کرد.
تدوین پیوست رسانهای و اجرای برنامههای مشترک
عبداللهینژاد با اشاره به برخی دستاوردهای شورا، تهیه گزارش عملکرد دوساله وزارت ارتباطات، تدوین گزارش اقدامات مجموعه ارتباطات در دوران جنگ تحمیلی سوم، برگزاری تورهای رسانهای و بازدید خبرنگاران از سازمانها و شرکتهای تابعه، مستندسازی اقدامات دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای مشترک رسانهای و ترویجی را از جمله مصوبات اجرایی این شورا برشمرد.
وی همچنین از برگزاری دورهای جلسات شورای هماهنگی در سازمانها و شرکتهای تابعه با حضور مدیران ارشد این مجموعهها خبر داد و گفت: این رویکرد به تقویت ارتباطات درونسازمانی، افزایش همافزایی و استفاده بهتر از ظرفیتهای رسانهای مجموعه وزارت ارتباطات کمک کرده است.
رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات تأکید کرد: مجموعه این شوراها و نشستها با هدف افزایش اثرگذاری، همگرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک رسانهای و ارتباطی در خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت میکنند.
شورای هماهنگی روابطعمومیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد هماهنگی و همافزایی میان روابطعمومیهای وزارتخانه، سازمانها، شرکتها، مجموعههای تابعه و خانواده بزرگ ارتباطات و همچنین تبادل تجربه، همفکری و ارتقای فعالیتهای ارتباطی و رسانهای این مجموعه تشکیل شده است. این شورا با برگزاری نشستهای منظم، موضوعات و مسائل مشترک حوزه روابطعمومی را بررسی و برای ارتقای کیفیت اطلاعرسانی، تولید محتوا و تعامل با رسانهها و افکار عمومی، راهکارهای مشترک ارائه میکند. از سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۹ جلسه این شورا برگزار شده که از جمله خروجیهای شورا ۸۵ مصوبه بوده است.