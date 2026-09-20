عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: تولید بدون کارخانه باوجود مخالفت‌های که به همراه داشت، مصوبه هیئت وزیران را دریافت کرد و ما قول دادیم این تولید متمایز را در کشور جاری کنیم.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ موسی احمدزاده در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران به تشریح موضوع تولید بدون کارخانه پرداخت و افزود: کشوری که تولید نداشته باشد، عزت و احترام نخواهد داشت ازاین‌رو باید روی تقویت تولید متفاوت و رقابت‌پذیر تمرکز کرده و اهمیت تولید صادرات محور را برجسته کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تولید بدون کارخانه هیچ‌گونه مطالبه بودجه‌ای از دولت ندارد، گفت: مطالبه ما از رئیس‌جمهوری و وزرای مرتبط با تولید بدون کارخانه این است که کاغذبازی (بروکراسی) را در این حوزه حذف کنند؛ ما هرگز نمی‌خواهیم باری روی دوش دولت باشیم که خودش کسری بودجه دارد و باید منابع خود را صرف اداره و عمران کشور کند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با تأکید بر نقش واردات در کمک به تولید، افزود: واردکننده غارت‌کننده نیست، بلکه همراه و حامی تولید است؛ در تولید بدون کارخانه نیز هدف تولیدی است که بتواند کالای ایرانی را به بازار‌های جهانی ارائه کند.

احمدزاده، طولانی شدن روند دریافت گواهی‌های تولید بدون کارخانه را یک مانع بسیار بزرگ دانست و گفت: از دولت انتظار داریم موانع تولید بدون کارخانه را بردارد و اجازه ندهد مصوبه روی میز وزارتخانه‌ها بماند.

وی ثبت علائم تجاری در کشور‌های دیگر را نخستین کار برای تولید بدون کارخانه عنوان کرد و افزود: دریافت گواهی تولید بدون کارخانه در کشور سه ماه طول می‌کشد و همین موضوع کار‌ها را قفل کرده است.

اتاق باید پویاتر شود و در چارچوب قانون برای رفع چنین مسائلی مطالبه گری کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور‌های توسعه‌یافته، مجوز‌های با نظارت پسینی صادر می‌شود، گفت: ما در ایران برای یک مجوز بهداشتی ۸ ماه نظارت پیشینی داریم، این رویه مانع حضور ما در بازار‌های جهانی می‌شود و نمی‌توانیم به برند‌های چندملیتی بپیوندیم.

احمدزاده تأکید کرد: با قواعد قدیم نمی‌توان در زمین جدید اقتصاد بازی کرد؛ باید موانع و بروکراسی را حذف کنیم تا راه برای توسعه تولید صادرات محور و حضور در بازار‌های جهانی باز شود.