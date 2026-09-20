پخش زنده
امروز: -
یک نیکاندیش عضو هلالاحمر، هزار و ۴۰۰ کیف و نوشتافزار به دانشآموزان کمبرخوردار استان بوشهر اهدا کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر در آیین توزیع بستههای حمایتی به دانشآموزان کمتربرخوردار، در ورزشگاه شهدای کارگر بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: با کمک نیکاندیش، اکبر ابراهیمی داوطلب جمعیت هلالاحمر، هزار و ۴۰۰ کیف و نوشتافزار که نیاز هر دانشآموز برای تحصیل دانش است، تهیه شده و همین امروز به نمایندگیهای هلال احمر شهرستانها داده میشود و تا فردا بهدست دانشآموزان نیازمند سراسر استان بوشهر میرسد.
مهدی مهرانگیز رئیسکل دادگستری استان بوشهر هم در بازدید از این نوشتافزار به خبرنگار صداوسیما گفت: بر پایه قانون و تأکید رهبر شهید انقلاب، هیچ دانشآموزی نباید از تحصیل بازبماند و تهیه این نوشتافزار، حقوق عامه و از کارهای خوبی است که بچهها میتوانند با آنها درسشان را بخوانند.
معاون سیاسی، امنیتی و احتماعی استاندار بوشهر هم در این بازدید به خبرنگار صداوسیما گفت: ادارهکل آموزش و پرورش استان برنامههای خوبی برای بازگشایی مدارس دارد و همه وظیفه داریم به بهبود این بازگشایی کمک کنیم.
احسان جهانیان افزود: مهمتر از همه، باید خانوادهها کمک و پشتیبانی کنند تا بازگشایی حضوری مدارس بهخوبی انجام شود.
او اضافه کرد: برای ایجاد فضای بانشاط و عادلانه برای تحصیل، مایحتاج دانشآموزان کمبرخوردار باید از سوی کمیته امداد، بهزیستی استان و هلال احمر تهیه و توزیع شود.