به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در آیین توزیع بسته‌های حمایتی به دانش‌آموزان کمتربرخوردار، در ورزشگاه شهدای کارگر بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: با کمک نیک‌اندیش، اکبر ابراهیمی داوطلب جمعیت هلال‌احمر، هزار و ۴۰۰ کیف و نوشت‌افزار که نیاز هر دانش‌آموز برای تحصیل دانش است، تهیه شده و همین امروز به نمایندگی‌های هلال احمر شهرستان‌ها داده می‌شود و تا فردا به‌دست دانش‌آموزان نیازمند سراسر استان بوشهر می‌رسد.

مهدی مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر هم در بازدید از این نوشت‌افزار به خبرنگار صداوسیما گفت: بر پایه قانون و تأکید رهبر شهید انقلاب، هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل بازبماند و تهیه این نوشت‌افزار، حقوق عامه و از کار‌های خوبی است که بچه‌ها می‌توانند با آنها درسشان را بخوانند.

معاون سیاسی، امنیتی و احتماعی استاندار بوشهر هم در این بازدید به خبرنگار صداوسیما گفت: اداره‌کل آموزش و پرورش استان برنامه‌های خوبی برای بازگشایی مدارس دارد و همه وظیفه داریم به بهبود این بازگشایی کمک کنیم.

احسان جهانیان افزود: مهمتر از همه، باید خانواده‌ها کمک و پشتیبانی کنند تا بازگشایی حضوری مدارس به‌خوبی انجام شود.

او اضافه کرد: برای ایجاد فضای بانشاط و عادلانه برای تحصیل، مایحتاج دانش‌آموزان کم‌برخوردار باید از سوی کمیته امداد، بهزیستی استان و هلال احمر تهیه و توزیع شود.