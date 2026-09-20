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مدیر کل هواشناسی خوزستان برای ساعات آینده وقوع گردوخاک محلی و کاهش دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت امروز، رطوبت و شرجی در سواحل و نیمه جنوبی تا بخشهای مرکزی استان تداوم خواهد شد.
وی افزود: همچنین طی بعد از ظهرهای امروز تا سه شنبه سرعت وزش باد در بخشهای غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز دور از انتظار نیست.
سبزه زاری تصریح کرد: تا فردا روند کاهش دما و سپس تا روز پنجشنبه روند افزایش ملایم دما در سطح استان پیش بینی میشود و شمال خلیج فارس تا اواخر وقت سه شنبه مواج خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی بیان داشت: در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۸.۲ و ایذه با دمای ۲۰.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۲ و کمینه دمای ۲۵.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.