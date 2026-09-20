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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حدود ۵۰۰ نقطه پرخطر بدون توان آب گذری شناسایی شده که دستگاههای مختلف از جمله دهیاریها، شهرداریها، مسکن، جهاد کشاورزی و شرکتهای شهرکهای صنعتی برای رفع آن باید همکاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حدود ۵۰۰ نقطه پرخطر بدون تولن آب گذری شناسایی شده است که ۱۰۰ نقطه اصلاح شده و برای بقیه دستگاههای از جمله دهیاریها، شهرداریها، مسکن، جهاد کشاورزی و شرکتهای شهرکهای صنعتی در این زمینه باید همکاری کنند.
وی افزود: نقاطی که در گذشته در مسیر روانآبها و سیلاب قرار داشتهاند به فرمانداریها اعلام شده و درخواست ما این است که کمیته کاهش خطر سیل در شهرستانها تشکیل شود و این نقاط مورد بررسی و ساماندهی قرار گیرند.
شیشه فروش با تأکید بر ضرورت توجه فرمانداران به نقاط پرخطر بیان کرد: نقاط پرخطری که شرکت آب منطقهای اعلام کرده و سازههایی که توان مقابله با سیلاب را ندارند باید شناسایی و برای تقویت آنها اقدام شود.
وی ادامه داد: ساماندهی رودخانهها باید به صورت منظم انجام شود و از ظرفیتهای قانون مدیریت بحران برای اجرای این اقدامات استفاده شود.
شیشهفروش با اشاره به اقدامات انجامشده در شهر اصفهان گفت: در شهر اصفهان ۱۶ حلقه چاه جذبی با مشاور در نظر گرفته شده است تا برای جمعآوری آب و تغذیه سفرههای زیرزمینی استفاده شود.
وی هدف از این اقدام را پیشگیری از تبدیل روانآب به سیلاب عنوان کرد و افزود: با توجه به خشکسالی و کمبود آبی که وجود دارد، باید شرایط به گونهای مدیریت شود که روانآبها به جای تبدیل شدن به سیلاب، در مسیر تغذیه سفرههای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرند.
ضرورت آمادگی بخشهای مختلف برای بارندگیها
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به میزان اعتبار پیشبینیهای هواشناسی گفت: پیشبینیهای هواشناسی معمولاً در بازههای ۷۲، ۴۸ و ۲۴ ساعته از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار هستند و باید برنامهریزیهای اجرایی بر اساس هشدارها و پیشبینیهای دقیقتر انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی بخشهای مختلف برای بارندگیها اظهار کرد: باغها و محیطهای طبیعی نیز در معرض آبگرفتگی قرار دارند و اتحادیهها موظف هستند هماهنگی لازم را با دامداران انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خطاب به فرمانداران گفت: فرماندار رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان است و باید ستاد مدیریت بحران شهرستان را شخصاً تشکیل داده و در جلسات آن حضور داشته باشد.
وی افزود: مصوبات ستاد مدیریت بحران برای دستگاهها لازمالاجراست و دستگاهها باید امکانات خود را در اختیار مدیریت بحران قرار دهند.
شیشهفروش ادامه داد: اگر فرمانداری در حوزه مدیریت بحران نیروی تخصصی ندارد، میتواند از دستگاههای دیگر برای تأمین نیروی تخصصی و کمک در این حوزه استفاده کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای آمادگی و مقابله با حوادث گفت: دستورالعملهای مختلفی برای مقابله با سیل، زلزله، فرونشست زمین و سایر مخاطرات در استان ابلاغ شده است و فرمانداریها باید این موارد را به صورت مستمر پیگیری و اجرا کنند.