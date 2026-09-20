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مدرسه ۱۲ کلاسه شهید آلهاشم با هزینه ۸۰ میلیارد تومان در شهر جدید شهریار تبریز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این مدرسه در زمینی به وسعت پنج هزار مترمربع و با یک هزار و ۹۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است.
همچنین عملیات اجرایی یک هزار واحد مسکونی در این شهر آغاز شد. یک مجموعه ورزشی نیز در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با پیشبینی هزینه ۳ هزار میلیارد ریال در این شهر به بهرهبرداری رسید. یک مجموعه تجاری به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه، در یک هزار و ۴۰۰ مترمربع زیربنا نیز به بهرهبرداری رسید.
شهر جدید شهریار تبریز در ۲.۵ کیلومتری شمال شرق تبریز واقع شده است. طرح جامع این شهر در تیرماه ۱۳۸۸ با سقف جمعیتپذیری ۱۷۰ هزار نفر به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسید.
وسعت محدوده طرح تفصیلی شهر شهریار نیز معادل محدوده طرح جامع و حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار است.