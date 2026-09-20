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نمایشگاه پاییزه با هدف تنظیم بازار و تأمین نیازهای ضروری مردم، با برپایی ۶۰ غرفه عرضه کالا در بوستان نورالشهدای پردیس آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر برگزاری نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و تأمین بخشی از نیازهای مردم، از روز جمعه برپا شده و تا دهم مهر ادامه خواهد داشت.
قربانزاده افزود: در این نمایشگاه ۶۰ غرفه شامل ۱۰ تا ۱۱ غرفه عرضه لوازمالتحریر و کیف، پوشاک، کیف و کفش، میز و صندلی، لوازم سفر، صنایعدستی و سوغات استانهای مختلف برپا شده است.
وی گفت: برنج، روغن و برخی کالاهای اساسی نیز با قیمت دولتی و حتی پایینتر از قیمت بازار عرضه میشود و برخی اقلام تا ۱۰ درصد کمتر از قیمت درجشده ارائه شدهاند.
مدیر برگزاری نمایشگاه با اشاره به همکاری اتاق اصناف، شهرداری و فرمانداری پردیس افزود: در صورت استقبال مردم، امکان تمدید فعالیت نمایشگاه وجود خواهد داشت.