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طرح ملی «تشرف» با رویکرد ارتقای توانمندی عوامل تربیتی و تقویت نقش معلمان در آموزش و ترویج فرهنگ نماز در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ در ۲۴ استان کشور اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: ۴ هزار و ۳۷۵ نفر در دورههای مقدماتی و ۲ هزار و ۲۲۵ نفر در دورههای تکمیلی طرح ملی تشرف شرکت کردند که در مجموع، تعداد شرکتکنندگان به ۶ هزار و ۶۰۰ نفر رسید. همچنین، ۵ هزار آموزگار و دبیر بهعنوان مجریان طرح آموزش دیدند و ۵ هزار مدرسه تحت پوشش برنامه قرار گرفتند.
در ادامه این مسیر، طرح «تشرف» در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ با توسعه دامنه اجرا در ۲۴ استان کشور و با تأکید بر توانمندسازی معلمان، اولویتبندی مناطق و مدارس هدف و بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی دنبال خواهد شد.
اجرای این طرح در چارچوب شعار محوری «برای نماز برخیزیم»، گامی برای تقویت نقش مدرسه و معلم در تربیت دینی دانشآموزان و فراهمسازی زمینه انس و ارتباط ماندگار نسل نو با نماز و عمل به تکالیف دینی با رسیدن به سن تکلیف است؛ مسیری که با همافزایی دستگاههای فرهنگی، همکاری نهادهای همسو و استفاده از ظرفیتهای مدارس با جدیت دنبال میشود.