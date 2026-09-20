پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور و در آیین سراسری روایت ایستادگی مدارس ایران، با حضور برخط وزیر آموزش و پرورش بهره برداری از طرح بازسازی ۱۳۹ فضای آموزشی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم در ۱۴ منطقه آموزشی استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، در این آیین با قدردانی از مجموعه ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اظهار کرد: آنچه امروز در مدارس خوزستان شاهد آن هستیم، فقط بازسازی چند ساختمان نیست؛ پشت هر مدرسهای که دوباره آماده فعالیت میشود، تلاش مجموعهای از مدیران، کارشناسان، نیروهای فنی، پیمانکاران، خیرین و دستگاههای اجرایی قرار دارد که اجازه ندادند آسیبهای ایجادشده، جریان آموزش دانشآموزان را متوقف کند.
سید مهران علم الهدایی افزود: مدرسه برای جامعه یک ساختمان معمولی نیست؛ مدرسه محل شکلگیری آینده است. به همین دلیل، بازگرداندن هر فضای آموزشی به مدار بهرهبرداری، به معنای بازگرداندن آرامش به دانشآموزان، خانوادهها و معلمان و تضمین تداوم مسیر تعلیم و تربیت است.
وی با اشاره به آسیبدیدگی ۱۳۹ فضای آموزشی در ۱۴ منطقه استان گفت: با وجود حجم قابل توجه آسیبها، مجموعه نوسازی مدارس استان از همان ابتدا پای کار آمد و با برنامهریزی، بسیج ظرفیتهای فنی و اجرایی و هماهنگی با سایر دستگاهها، روند ترمیم و آمادهسازی مدارس را دنبال کرد تا این فضاها هرچه سریعتر به چرخه آموزش بازگردند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ادامه داد: این اقدام در شرایطی انجام شد که همزمان، طرحهای مهر نیز در دستور کار استان قرار داشت و آمادهسازی فضاهای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید باید با جدیت دنبال میشد؛ بنابراین مجموعه نوسازی مدارس با دو مأموریت مهم مواجه بود؛ از یک سو بازسازی فضاهای آسیبدیده و از سوی دیگر تکمیل و آمادهسازی پروژههای جدید برای ورود دانشآموزان به سال تحصیلی.
علم الهدایی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: پیشبرد این حجم از عملیات عمرانی آموزشی، بدون همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف امکانپذیر نبود و همراهی آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، فرمانداریها، مجموعههای فنی و اجرایی و خیرین مدرسهساز، نقش مهمی در عبور از این مرحله داشت.
وی ضمن تقدیر ویژه از مدیرکل، معاونان، کارشناسان و نیروهای اجرایی ادارهکل نوسازی مدارس استان خاطرنشان کرد: حضور میدانی و استمرار فعالیت نیروهای نوسازی مدارس برای ترمیم و آمادهسازی مدارس، نشان داد که در روزهای دشوار نیز مدرسه و آینده دانشآموزان در اولویت قرار دارد. این تلاشها شایسته قدردانی است و باید با همین جدیت تا تکمیل همه طرحهای در دست اجرا ادامه پیدا کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان همچنین بر ضرورت استمرار روند اجرای پروژههای مهر تأکید کرد و گفت: آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و مدیریتی استان در قبال دانشآموزان و خانوادههاست. هرچه مدارس آمادهتر و محیطهای آموزشی ایمنتر و استانداردتر باشند، آغاز سال تحصیلی نیز با آرامش و اطمینان بیشتری همراه خواهد بود.